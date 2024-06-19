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ФАС предложила распространить антимонопольное регулирование на соцсети - 19.06.2024, ПРАЙМ
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ФАС предложила распространить антимонопольное регулирование на соцсети
ФАС предложила распространить антимонопольное регулирование на соцсети - 19.06.2024, ПРАЙМ
ФАС предложила распространить антимонопольное регулирование на соцсети
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает распространить антимонопольное регулирование на социальные сети, поисковые сети, а также... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T13:46+0300
2024-06-19T13:46+0300
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает распространить антимонопольное регулирование на социальные сети, поисковые сети, а также видеохостинговые платформы, сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский. "Регулирование не должно быть фрагментарным, оно должно быть полноценным для всех цифровых рынков. И будет правильным в законе также определить критерии для нетранзакционых платформ, таких как социальные сети, поисковые сети, видеохостинговые платформы", - заявил он в ходе пленарной сессии в рамках "Антимонопольного форума 2024". При этом, говоря про маркетплейсы, Шаскольский отметил, что ФАС не поддерживает установку полностью бесплатных возвратов на них. "Звучат предложения о том, что должен быть бесплатный возврат товаров. Мы не поддерживаем бесплатный возврат, потому что эти возвраты используются отдельными участниками рынка для воздействия на конкурентов", - добавил он.
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россия, фас рф
РОССИЯ, ФАС РФ
13:46 19.06.2024
 
ФАС предложила распространить антимонопольное регулирование на соцсети

ФАС предлагает расширить антимонопольное регулирование на соцсети и поисковики

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает распространить антимонопольное регулирование на социальные сети, поисковые сети, а также видеохостинговые платформы, сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский.
"Регулирование не должно быть фрагментарным, оно должно быть полноценным для всех цифровых рынков. И будет правильным в законе также определить критерии для нетранзакционых платформ, таких как социальные сети, поисковые сети, видеохостинговые платформы", - заявил он в ходе пленарной сессии в рамках "Антимонопольного форума 2024".
При этом, говоря про маркетплейсы, Шаскольский отметил, что ФАС не поддерживает установку полностью бесплатных возвратов на них.
"Звучат предложения о том, что должен быть бесплатный возврат товаров. Мы не поддерживаем бесплатный возврат, потому что эти возвраты используются отдельными участниками рынка для воздействия на конкурентов", - добавил он.
 
РОССИЯФАС РФ
 
 
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