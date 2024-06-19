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Минэнерго отметило необходимость льготного финансирования при постройке ГЭС - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго отметило необходимость льготного финансирования при постройке ГЭС
Минэнерго отметило необходимость льготного финансирования при постройке ГЭС - 19.06.2024, ПРАЙМ
Минэнерго отметило необходимость льготного финансирования при постройке ГЭС
Минэнерго России считает необходимым использовать возможности льготного финансирования при строительстве гидроэлектростанций, сообщил директор департамента... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T18:42+0300
2024-06-19T18:42+0300
финансирование
льготы
гэс
строительство
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Минэнерго России считает необходимым использовать возможности льготного финансирования при строительстве гидроэлектростанций, сообщил директор департамента развития электроэнергетики министерства энергетики РФ Андрей Максимов. "Мы очень будем агитировать Минфин, будем в хорошем смысле слова выступать лоббистами... для того, чтобы вовлечь государственное финансирование и, прежде всего, льготное государственное финансирование, потому что, смотря на текущие кредитные ставки, мало вообще куда вкладывать хочется", - сказал он, выступая на сессии Водного конгресса. Максимов отметил, что практически везде в мире вопросы сооружения ГЭС решаются совместно с государством, поскольку, хотя это большие инвестиции, но срок эксплуатации такой станции превышает 100 лет, и в целом она может работать практически "до бесконечности". Пока, по его словам, Минэнерго предлагает начать с простого и понятного - это разделить затраты для сооружения станции и водохранилища. "Как и было изначально, река всегда остается федеральной собственностью. Поэтому нам кажется, раз это госсобственность, то и затраты на сооружение и обслуживание тоже может быть каким-то образом, может не в полном объеме, покрыто из бюджета Российской Федерации", - заключил Максимов.
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финансирование, льготы, гэс, строительство
финансирование, льготы, ГЭС, строительство
18:42 19.06.2024
 
Минэнерго отметило необходимость льготного финансирования при постройке ГЭС

Минэнерго: нужно использовать льготное финансирование при строительстве ГЭС

© CC BY-SA 3.0 / Alexander BerezhnoyКременчугская ГЭС. Архивное фото
Кременчугская ГЭС. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© CC BY-SA 3.0 / Alexander Berezhnoy
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Минэнерго России считает необходимым использовать возможности льготного финансирования при строительстве гидроэлектростанций, сообщил директор департамента развития электроэнергетики министерства энергетики РФ Андрей Максимов.
"Мы очень будем агитировать Минфин, будем в хорошем смысле слова выступать лоббистами... для того, чтобы вовлечь государственное финансирование и, прежде всего, льготное государственное финансирование, потому что, смотря на текущие кредитные ставки, мало вообще куда вкладывать хочется", - сказал он, выступая на сессии Водного конгресса.
Максимов отметил, что практически везде в мире вопросы сооружения ГЭС решаются совместно с государством, поскольку, хотя это большие инвестиции, но срок эксплуатации такой станции превышает 100 лет, и в целом она может работать практически "до бесконечности".
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Пока, по его словам, Минэнерго предлагает начать с простого и понятного - это разделить затраты для сооружения станции и водохранилища.
"Как и было изначально, река всегда остается федеральной собственностью. Поэтому нам кажется, раз это госсобственность, то и затраты на сооружение и обслуживание тоже может быть каким-то образом, может не в полном объеме, покрыто из бюджета Российской Федерации", - заключил Максимов.
 
финансированиельготыГЭСстроительство
 
 
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