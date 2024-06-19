https://1prime.ru/20240619/frantsiya-849313025.html

Россия и КНДР подписали новый договор. Французы обвинили в этом США

Россия и КНДР подписали новый договор. Французы обвинили в этом США - 19.06.2024, ПРАЙМ

Россия и КНДР подписали новый договор. Французы обвинили в этом США

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Читатели Le Figaro заявили, что Запад сам... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T16:32+0300

2024-06-19T16:32+0300

2024-06-19T16:32+0300

политика

владимир путин

ким чен ын

франция

запад

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Читатели Le Figaro заявили, что Запад сам подтолкнул к этому Москву."Следует признать, что мы сами подтолкнули Россию в объятия Китая, БРИКС и Северной Кореи", - отметил Un hussard.Пользователи добавили, что Россия со своими природными богатствами могла бы стать частью технологически развитого европейского сообщества. Однако этого не захотели США, а европейцы исполнили их волю.Читатели также сыронизировали, что на этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон объявит Северной Корее войну."Удивлены? Это не что иное, как результат действий ЕС, НАТО и америкосов", - подчеркнул anonyme.Полный текст читайте на ИноСМИ

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владимир путин, ким чен ын, франция, запад