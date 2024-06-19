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Россия и КНДР подписали новый договор. Французы обвинили в этом США - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Россия и КНДР подписали новый договор. Французы обвинили в этом США
Россия и КНДР подписали новый договор. Французы обвинили в этом США - 19.06.2024, ПРАЙМ
Россия и КНДР подписали новый договор. Французы обвинили в этом США
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Читатели Le Figaro заявили, что Запад сам... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T16:32+0300
2024-06-19T16:32+0300
политика
владимир путин
ким чен ын
франция
запад
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Читатели Le Figaro заявили, что Запад сам подтолкнул к этому Москву."Следует признать, что мы сами подтолкнули Россию в объятия Китая, БРИКС и Северной Кореи", - отметил Un hussard.Пользователи добавили, что Россия со своими природными богатствами могла бы стать частью технологически развитого европейского сообщества. Однако этого не захотели США, а европейцы исполнили их волю.Читатели также сыронизировали, что на этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон объявит Северной Корее войну."Удивлены? Это не что иное, как результат действий ЕС, НАТО и америкосов", - подчеркнул anonyme.Полный текст читайте на ИноСМИ
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франция
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владимир путин, ким чен ын, франция, запад
Политика, Владимир Путин, Ким Чен Ын, ФРАНЦИЯ, ЗАПАД
16:32 19.06.2024
 
Россия и КНДР подписали новый договор. Французы обвинили в этом США

Читатели Le Figaro: Запад сам подтолкнул Россию к стратегическому партнерству с КНДР

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Читатели Le Figaro заявили, что Запад сам подтолкнул к этому Москву.
"Следует признать, что мы сами подтолкнули Россию в объятия Китая, БРИКС и Северной Кореи", - отметил Un hussard.
Пользователи добавили, что Россия со своими природными богатствами могла бы стать частью технологически развитого европейского сообщества. Однако этого не захотели США, а европейцы исполнили их волю.
Читатели также сыронизировали, что на этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон объявит Северной Корее войну.
"Удивлены? Это не что иное, как результат действий ЕС, НАТО и америкосов", - подчеркнул anonyme.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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ПолитикаВладимир ПутинКим Чен ЫнФРАНЦИЯЗАПАД
 
 
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