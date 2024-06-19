https://1prime.ru/20240619/frantsiya-849313025.html
Россия и КНДР подписали новый договор. Французы обвинили в этом США
Россия и КНДР подписали новый договор. Французы обвинили в этом США - 19.06.2024, ПРАЙМ
Россия и КНДР подписали новый договор. Французы обвинили в этом США
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Читатели Le Figaro заявили, что Запад сам... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T16:32+0300
2024-06-19T16:32+0300
2024-06-19T16:32+0300
политика
владимир путин
ким чен ын
франция
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849288947_0:245:3073:1973_1920x0_80_0_0_c44569a440a60d666df05f12d98c9e11.jpg
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Читатели Le Figaro заявили, что Запад сам подтолкнул к этому Москву."Следует признать, что мы сами подтолкнули Россию в объятия Китая, БРИКС и Северной Кореи", - отметил Un hussard.Пользователи добавили, что Россия со своими природными богатствами могла бы стать частью технологически развитого европейского сообщества. Однако этого не захотели США, а европейцы исполнили их волю.Читатели также сыронизировали, что на этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон объявит Северной Корее войну."Удивлены? Это не что иное, как результат действий ЕС, НАТО и америкосов", - подчеркнул anonyme.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240619/aurus-849304262.html
франция
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849288947_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_6a843f49ae9344cb1564b075bb396c91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ким чен ын, франция, запад
Политика, Владимир Путин, Ким Чен Ын, ФРАНЦИЯ, ЗАПАД
Россия и КНДР подписали новый договор. Французы обвинили в этом США
Читатели Le Figaro: Запад сам подтолкнул Россию к стратегическому партнерству с КНДР
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Читатели Le Figaro
заявили, что Запад сам подтолкнул к этому Москву.
"Следует признать, что мы сами подтолкнули Россию в объятия Китая, БРИКС и Северной Кореи", - отметил Un hussard.
Пользователи добавили, что Россия со своими природными богатствами могла бы стать частью технологически развитого европейского сообщества. Однако этого не захотели США, а европейцы исполнили их волю.
Читатели также сыронизировали, что на этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон объявит Северной Корее войну.
"Удивлены? Это не что иное, как результат действий ЕС, НАТО и америкосов", - подчеркнул anonyme.
Путин прокатил Ким Чен Ына за рулем автомобиля Aurus