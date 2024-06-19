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СМИ раскрыли правду о нацистах-родственниках вице-канцлера Германии - 19.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли правду о нацистах-родственниках вице-канцлера Германии
СМИ раскрыли правду о нацистах-родственниках вице-канцлера Германии - 19.06.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли правду о нацистах-родственниках вице-канцлера Германии
Как минимум двое родственников вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека служили офицерами в гитлеровской Германии, сообщает издание Bunte. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T16:14+0300
2024-06-19T16:14+0300
германия
роберт хабек
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Как минимум двое родственников вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека служили офицерами в гитлеровской Германии, сообщает издание Bunte."Дед Роберта Хабека Курт Гранцов (1912-1952) был оберштурмфюрером СА (штурмовых отрядов - ред.) в Третьем рейхе. Его прадед Вальтер Гранцов (1887-1952) входил в самый ближний круг руководства террористического режима и дружил с Йозефом Геббельсом. Он был бригадефюрером СС и осужден как военный преступник", — говорится в тексте издания.Ранее этот же журнал опубликовал информацию, что дед главы МИД ФРГ Анналены Бербок также был офицером вермахта. Отмечалось, что он был преданным национал-социалистом и имел книгу Гитлера "Майн кампф".Несмотря на это, сама Анналена Бербок не упоминала ничего о его убеждениях. Вместе с тем, практически в каждом личном деле тех, кто служил в вермахте, есть запись об их безусловной вере в национал-социализм.
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германия, роберт хабек
ГЕРМАНИЯ, Роберт Хабек
16:14 19.06.2024
 
СМИ раскрыли правду о нацистах-родственниках вице-канцлера Германии

Bunte: прадед вице-канцлера Германии служил в СС и дружил с Геббельсом

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Как минимум двое родственников вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека служили офицерами в гитлеровской Германии, сообщает издание Bunte.
"Дед Роберта Хабека Курт Гранцов (1912-1952) был оберштурмфюрером СА (штурмовых отрядов - ред.) в Третьем рейхе. Его прадед Вальтер Гранцов (1887-1952) входил в самый ближний круг руководства террористического режима и дружил с Йозефом Геббельсом. Он был бригадефюрером СС и осужден как военный преступник", — говорится в тексте издания.
Ранее этот же журнал опубликовал информацию, что дед главы МИД ФРГ Анналены Бербок также был офицером вермахта. Отмечалось, что он был преданным национал-социалистом и имел книгу Гитлера "Майн кампф".
Несмотря на это, сама Анналена Бербок не упоминала ничего о его убеждениях. Вместе с тем, практически в каждом личном деле тех, кто служил в вермахте, есть запись об их безусловной вере в национал-социализм.
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