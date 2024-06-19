https://1prime.ru/20240619/germaniya-849311995.html

СМИ раскрыли правду о нацистах-родственниках вице-канцлера Германии

СМИ раскрыли правду о нацистах-родственниках вице-канцлера Германии - 19.06.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли правду о нацистах-родственниках вице-канцлера Германии

Как минимум двое родственников вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека служили офицерами в гитлеровской Германии, сообщает издание Bunte. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T16:14+0300

2024-06-19T16:14+0300

2024-06-19T16:14+0300

германия

роберт хабек

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg

МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Как минимум двое родственников вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека служили офицерами в гитлеровской Германии, сообщает издание Bunte."Дед Роберта Хабека Курт Гранцов (1912-1952) был оберштурмфюрером СА (штурмовых отрядов - ред.) в Третьем рейхе. Его прадед Вальтер Гранцов (1887-1952) входил в самый ближний круг руководства террористического режима и дружил с Йозефом Геббельсом. Он был бригадефюрером СС и осужден как военный преступник", — говорится в тексте издания.Ранее этот же журнал опубликовал информацию, что дед главы МИД ФРГ Анналены Бербок также был офицером вермахта. Отмечалось, что он был преданным национал-социалистом и имел книгу Гитлера "Майн кампф".Несмотря на это, сама Анналена Бербок не упоминала ничего о его убеждениях. Вместе с тем, практически в каждом личном деле тех, кто служил в вермахте, есть запись об их безусловной вере в национал-социализм.

https://1prime.ru/20240306/846007831.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, роберт хабек