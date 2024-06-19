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Фрегаты с гиперзвуковым оружием станут основой российского флота
Фрегаты с гиперзвуковым оружием станут основой российского флота - 19.06.2024, ПРАЙМ
Фрегаты с гиперзвуковым оружием станут основой российского флота
Базу российского флота дальней морской зоны составят фрегаты с гиперзвуковым оружием, заявил журналистам адмирал Александр Моисеев в ходе международного... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T15:35+0300
2024-06-19T15:35+0300
2024-06-19T15:36+0300
гиперзвуковая ракета "циркон"
ракеты "циркон"
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КРОНШТАДТ, 19 июн - ПРАЙМ. Базу российского флота дальней морской зоны составят фрегаты с гиперзвуковым оружием, заявил журналистам адмирал Александр Моисеев в ходе международного военно-морского салона "Флот-2024".Первым российским кораблем, вооруженным "Цирконами", стал фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".Все строящиеся и новые фрегаты и корветы вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщил адмирал Николай Евменов в июне 2023-го. При этом ВМФ не отказывается от крылатых ракет "Оникс" и "Калибр", они доказали свою высокую надежность. Комплекс "Циркон" не имеет аналогов в мире. Сообщалось, что гиперзвуковая ракета, меняя траекторию, может маневрировать не только по высоте, но и в плоскости. Большую часть времени "Циркон" летит на высоте в 30-40 километров в облаке плазмы, он невидим для самых современных радаров.
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гиперзвуковая ракета "циркон", ракеты "циркон", флот, вмф россии, вооружение
гиперзвуковая ракета "Циркон", ракеты "Циркон", флот, ВМФ России, вооружение, Вооружения
Фрегаты с гиперзвуковым оружием станут основой российского флота
Главком Моисеев: основу кораблей ВМФ дальней зоны составят фрегаты с гиперзвуком
КРОНШТАДТ, 19 июн - ПРАЙМ. Базу российского флота дальней морской зоны составят фрегаты с гиперзвуковым оружием, заявил журналистам адмирал Александр Моисеев в ходе международного военно-морского салона "Флот-2024".
Первым российским кораблем, вооруженным "Цирконами", стал фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".
Все строящиеся и новые фрегаты и корветы вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщил адмирал Николай Евменов в июне 2023-го. При этом ВМФ не отказывается от крылатых ракет "Оникс" и "Калибр", они доказали свою высокую надежность.
Комплекс "Циркон" не имеет аналогов в мире. Сообщалось, что гиперзвуковая ракета, меняя траекторию, может маневрировать не только по высоте, но и в плоскости. Большую часть времени "Циркон" летит на высоте в 30-40 километров в облаке плазмы, он невидим для самых современных радаров.