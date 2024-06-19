https://1prime.ru/20240619/giperzvuk-849316728.html

Еще 20 лет. Эксперт раскрыл, как НАТО отстала от России в "гиперзвуке"

Еще 20 лет. Эксперт раскрыл, как НАТО отстала от России в "гиперзвуке" - 19.06.2024, ПРАЙМ

Еще 20 лет. Эксперт раскрыл, как НАТО отстала от России в "гиперзвуке"

Североатлантическому альянсу может понадобиться еще 20 лет для принятия на вооружение гиперзвуковых ракет, заявил изданию Defense News старший сотрудник по... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T17:36+0300

2024-06-19T17:36+0300

2024-06-19T17:41+0300

вооружения

нато

гиперзвуковые ракеты

вооружение

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Североатлантическому альянсу может понадобиться еще 20 лет для принятия на вооружение гиперзвуковых ракет, заявил изданию Defense News старший сотрудник по прикладным технологиям для боевых машин Организации науки и технологий НАТО Керстин Хубер. "Думаю, что потребуется еще 20 лет", — ответил он на вопрос о возможных сроках принятия альянсом гиперзвуковых ракет на вооружение. Он также считает, что страны НАТО смогут получить готовое гиперзвуковое оружие лишь посредством совместной работы. По его словам, понадобится "сотрудничество многих государств, ученых, индустрий, чтобы преодолеть проблемы (при разработке гиперзвукового оружия — ред.)". Ранее контрольно-ревизионное управление правительства США сообщило, что сухопутные войска страны не получат гиперзвуковые ракеты ранее начинающегося в октябре 2025-го финансового года.

https://1prime.ru/20240619/mera-849316454.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, гиперзвуковые ракеты, вооружение