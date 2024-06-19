Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Еще 20 лет. Эксперт раскрыл, как НАТО отстала от России в "гиперзвуке" - 19.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240619/giperzvuk-849316728.html
Еще 20 лет. Эксперт раскрыл, как НАТО отстала от России в "гиперзвуке"
Еще 20 лет. Эксперт раскрыл, как НАТО отстала от России в "гиперзвуке" - 19.06.2024, ПРАЙМ
Еще 20 лет. Эксперт раскрыл, как НАТО отстала от России в "гиперзвуке"
Североатлантическому альянсу может понадобиться еще 20 лет для принятия на вооружение гиперзвуковых ракет, заявил изданию Defense News старший сотрудник по... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T17:36+0300
2024-06-19T17:41+0300
вооружения
нато
гиперзвуковые ракеты
вооружение
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Североатлантическому альянсу может понадобиться еще 20 лет для принятия на вооружение гиперзвуковых ракет, заявил изданию Defense News старший сотрудник по прикладным технологиям для боевых машин Организации науки и технологий НАТО Керстин Хубер. "Думаю, что потребуется еще 20 лет", — ответил он на вопрос о возможных сроках принятия альянсом гиперзвуковых ракет на вооружение. Он также считает, что страны НАТО смогут получить готовое гиперзвуковое оружие лишь посредством совместной работы. По его словам, понадобится "сотрудничество многих государств, ученых, индустрий, чтобы преодолеть проблемы (при разработке гиперзвукового оружия — ред.)". Ранее контрольно-ревизионное управление правительства США сообщило, что сухопутные войска страны не получат гиперзвуковые ракеты ранее начинающегося в октябре 2025-го финансового года.
https://1prime.ru/20240619/mera-849316454.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, гиперзвуковые ракеты, вооружение
Вооружения, НАТО, гиперзвуковые ракеты, вооружение
17:36 19.06.2024 (обновлено: 17:41 19.06.2024)
 
Еще 20 лет. Эксперт раскрыл, как НАТО отстала от России в "гиперзвуке"

Хубер: НАТО сможет принять на вооружение гиперзвуковые ракеты лишь через 20 лет

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Североатлантическому альянсу может понадобиться еще 20 лет для принятия на вооружение гиперзвуковых ракет, заявил изданию Defense News старший сотрудник по прикладным технологиям для боевых машин Организации науки и технологий НАТО Керстин Хубер.
"Думаю, что потребуется еще 20 лет", — ответил он на вопрос о возможных сроках принятия альянсом гиперзвуковых ракет на вооружение.
Он также считает, что страны НАТО смогут получить готовое гиперзвуковое оружие лишь посредством совместной работы. По его словам, понадобится "сотрудничество многих государств, ученых, индустрий, чтобы преодолеть проблемы (при разработке гиперзвукового оружия — ред.)".
Ранее контрольно-ревизионное управление правительства США сообщило, что сухопутные войска страны не получат гиперзвуковые ракеты ранее начинающегося в октябре 2025-го финансового года.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
"Последняя мера против России". Что задумали в НАТО
17:29
 
ВооруженияНАТОгиперзвуковые ракетывооружение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала