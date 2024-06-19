Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миллионы людей "тапают" хомяка: заработать можно, но есть нюансы - 19.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240619/hamster-849275590.html
Миллионы людей "тапают" хомяка: заработать можно, но есть нюансы
Миллионы людей "тапают" хомяка: заработать можно, но есть нюансы - 19.06.2024, ПРАЙМ
Миллионы людей "тапают" хомяка: заработать можно, но есть нюансы
В игровом сообществе разгорелись яркие дискуссии о потенциале заработка на экономических стратегиях и симуляторах. Речь идет о Hamster Combat, Notcoin, Catizen... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T03:03+0300
2024-06-19T03:03+0300
игры
компьютерные игры
майнинг
операции с криптовалютой
эксклюзив
https://cdnn.1prime.ru/img/83762/95/837629569_0:162:2970:1833_1920x0_80_0_0_7fd6a21f2f8fbe1f75c0f2c507a3637b.jpg
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. В игровом сообществе разгорелись яркие дискуссии о потенциале заработка на экономических стратегиях и симуляторах. Речь идет о Hamster Combat, Notcoin, Catizen и других подобных играх, рассказал директор по развитию направления игровой индустрии университета "Синергия" Михаил Пименов.Многие увидели в этих играх возможность заработать легко и играючи. Но, по словам эксперта, стоит учесть ряд важных аспектов. "Давно известно, что игры вроде Notcoin и Catizen привлекли значительное внимание за счет интеграции криптовалют и блокчейн-технологий. Первый и вовсе успел стать настоящим "комьюнити-коином", который вышел на биржу и за счет рекламодателей и продаж ваучеров смог обеспечить часть первичных средств", - напомнил эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПри этом Hamster Combat, представляющая собой микс экономической стратегии и виртуальных сражений, поначалу кажется многообещающей ареной для 'майнинга' новой валюты, которая сулит прибыль тем, кто вовлечен в игру.Однако успех в этих играх и возможность заработать реальные деньги зависят от множества факторов, включая изменения в игровой экономике, спрос на цифровые активы и общую популярность игры среди аудитории, разъясняет Пименов.Более того, чем больше игроков будет вовлечено в игру, тем больше число потенциальных владельцев ограниченного пула новой цифровой монеты, что может существенно сказаться на ее стоимости.По мнению эксперта, Hamster Combat вряд ли позволит большинству ее игроков стать новыми криптовалютными миллионерами. В этом смысле Notcoin смогла стать первопроходцем, и очень малая вероятность, что остальные игры подобного рода повторят ее успех, заключил Пименов.
https://1prime.ru/20240617/igra-849247524.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Ульяна Крайняя
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Ульяна Крайняя
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83762/95/837629569_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_34123c2260dacd2ee669c980ba402e60.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
игры, компьютерные игры, майнинг, операции с криптовалютой, эксклюзив
игры, компьютерные игры, майнинг, операции с криптовалютой, Эксклюзив
03:03 19.06.2024
 
Миллионы людей "тапают" хомяка: заработать можно, но есть нюансы

Пименов: Hamster Combat не позволит игрокам стать криптовалютными миллионерами

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛето в Москве
Лето в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
%Экономические новости
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
Все материалы
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. В игровом сообществе разгорелись яркие дискуссии о потенциале заработка на экономических стратегиях и симуляторах. Речь идет о Hamster Combat, Notcoin, Catizen и других подобных играх, рассказал директор по развитию направления игровой индустрии университета "Синергия" Михаил Пименов.
Многие увидели в этих играх возможность заработать легко и играючи. Но, по словам эксперта, стоит учесть ряд важных аспектов. "Давно известно, что игры вроде Notcoin и Catizen привлекли значительное внимание за счет интеграции криптовалют и блокчейн-технологий. Первый и вовсе успел стать настоящим "комьюнити-коином", который вышел на биржу и за счет рекламодателей и продаж ваучеров смог обеспечить часть первичных средств", - напомнил эксперт.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
При этом Hamster Combat, представляющая собой микс экономической стратегии и виртуальных сражений, поначалу кажется многообещающей ареной для 'майнинга' новой валюты, которая сулит прибыль тем, кто вовлечен в игру.
Однако успех в этих играх и возможность заработать реальные деньги зависят от множества факторов, включая изменения в игровой экономике, спрос на цифровые активы и общую популярность игры среди аудитории, разъясняет Пименов.
Более того, чем больше игроков будет вовлечено в игру, тем больше число потенциальных владельцев ограниченного пула новой цифровой монеты, что может существенно сказаться на ее стоимости.
По мнению эксперта, Hamster Combat вряд ли позволит большинству ее игроков стать новыми криптовалютными миллионерами. В этом смысле Notcoin смогла стать первопроходцем, и очень малая вероятность, что остальные игры подобного рода повторят ее успех, заключил Пименов.
Девушка с мобильным телефоном - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
Мошенники стали обманывать россиян через игры
17 июня, 17:22
 
игрыкомпьютерные игрымайнингоперации с криптовалютойЭксклюзив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала