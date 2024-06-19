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Миллионы людей "тапают" хомяка: заработать можно, но есть нюансы
Миллионы людей "тапают" хомяка: заработать можно, но есть нюансы - 19.06.2024, ПРАЙМ
Миллионы людей "тапают" хомяка: заработать можно, но есть нюансы
В игровом сообществе разгорелись яркие дискуссии о потенциале заработка на экономических стратегиях и симуляторах. Речь идет о Hamster Combat, Notcoin, Catizen... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T03:03+0300
2024-06-19T03:03+0300
2024-06-19T03:03+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. В игровом сообществе разгорелись яркие дискуссии о потенциале заработка на экономических стратегиях и симуляторах. Речь идет о Hamster Combat, Notcoin, Catizen и других подобных играх, рассказал директор по развитию направления игровой индустрии университета "Синергия" Михаил Пименов.Многие увидели в этих играх возможность заработать легко и играючи. Но, по словам эксперта, стоит учесть ряд важных аспектов. "Давно известно, что игры вроде Notcoin и Catizen привлекли значительное внимание за счет интеграции криптовалют и блокчейн-технологий. Первый и вовсе успел стать настоящим "комьюнити-коином", который вышел на биржу и за счет рекламодателей и продаж ваучеров смог обеспечить часть первичных средств", - напомнил эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПри этом Hamster Combat, представляющая собой микс экономической стратегии и виртуальных сражений, поначалу кажется многообещающей ареной для 'майнинга' новой валюты, которая сулит прибыль тем, кто вовлечен в игру.Однако успех в этих играх и возможность заработать реальные деньги зависят от множества факторов, включая изменения в игровой экономике, спрос на цифровые активы и общую популярность игры среди аудитории, разъясняет Пименов.Более того, чем больше игроков будет вовлечено в игру, тем больше число потенциальных владельцев ограниченного пула новой цифровой монеты, что может существенно сказаться на ее стоимости.По мнению эксперта, Hamster Combat вряд ли позволит большинству ее игроков стать новыми криптовалютными миллионерами. В этом смысле Notcoin смогла стать первопроходцем, и очень малая вероятность, что остальные игры подобного рода повторят ее успех, заключил Пименов.
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ПРАЙМ
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игры, компьютерные игры, майнинг, операции с криптовалютой, эксклюзив
игры, компьютерные игры, майнинг, операции с криптовалютой, Эксклюзив
Миллионы людей "тапают" хомяка: заработать можно, но есть нюансы
Пименов: Hamster Combat не позволит игрокам стать криптовалютными миллионерами
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. В игровом сообществе разгорелись яркие дискуссии о потенциале заработка на экономических стратегиях и симуляторах. Речь идет о Hamster Combat, Notcoin, Catizen и других подобных играх, рассказал директор по развитию направления игровой индустрии университета "Синергия" Михаил Пименов.
Многие увидели в этих играх возможность заработать легко и играючи. Но, по словам эксперта, стоит учесть ряд важных аспектов. "Давно известно, что игры вроде Notcoin и Catizen привлекли значительное внимание за счет интеграции криптовалют и блокчейн-технологий. Первый и вовсе успел стать настоящим "комьюнити-коином", который вышел на биржу и за счет рекламодателей и продаж ваучеров смог обеспечить часть первичных средств", - напомнил эксперт.
При этом Hamster Combat, представляющая собой микс экономической стратегии и виртуальных сражений, поначалу кажется многообещающей ареной для 'майнинга' новой валюты, которая сулит прибыль тем, кто вовлечен в игру.
Однако успех в этих играх и возможность заработать реальные деньги зависят от множества факторов, включая изменения в игровой экономике, спрос на цифровые активы и общую популярность игры среди аудитории, разъясняет Пименов.
Более того, чем больше игроков будет вовлечено в игру, тем больше число потенциальных владельцев ограниченного пула новой цифровой монеты, что может существенно сказаться на ее стоимости.
По мнению эксперта, Hamster Combat вряд ли позволит большинству ее игроков стать новыми криптовалютными миллионерами. В этом смысле Notcoin смогла стать первопроходцем, и очень малая вероятность, что остальные игры подобного рода повторят ее успех, заключил Пименов.
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