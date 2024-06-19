https://1prime.ru/20240619/ii-849322745.html

Креативная индустрия все больше зависит от ИИ, считают эксперты

Креативная индустрия все больше зависит от ИИ, считают эксперты - 19.06.2024, ПРАЙМ

Креативная индустрия все больше зависит от ИИ, считают эксперты

Креативная индустрия, сфера производства и потребления контента во всем мире все больше зависят от технологий искусственного интеллекта (ИИ), при этом нейросети | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T21:16+0300

2024-06-19T21:16+0300

2024-06-19T21:17+0300

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развитие ии

креативная индустрия

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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Креативная индустрия, сфера производства и потребления контента во всем мире все больше зависят от технологий искусственного интеллекта (ИИ), при этом нейросети стали отдельным сервисом для потребителей, говорится в совместном исследовании "Ростелекома" и Института развития интернета. "Исследование показало, что во всем мире развитие цифровой креативной индустрии, производство и потребление контента все более зависят от технологий искусственного интеллекта (ИИ), включая негативное влияние дипфейков. Одновременно генеративные нейронные сети (GPT) сами стали потребительским сервисом, аудитория которых растет в геометрической прогрессии", - сказано в исследовании. Одним из трендов 2023 года также стало внедрение искусственного интеллекта в поисковые сервисы как в России, так и во всем мире. При этом ИИ позволил российским поисковым сервисам перехватить долю рынка у зарубежных игроков. В исследовании отмечается, что по данным MediaScope, аудитория всех отечественных коммуникационных сервисов на конец 2023 превысила 99 миллионов пользователей (изначально прогноз составлял 95 миллионов пользователей). Технологии генерации контента развиваются быстро, поэтому, по прогнозам, в 2024 году уровень автоматизации по отдельным задачам может быть доведен до 70-80% - но контролировать их выполнение и результат пока будет человек, отмечается в исследовании. Его авторы прогнозируют, что функции поисковых и рекомендательных сервисов могут перейти к персональным ИИ-ассистентам, которые станут главными интерфейсами взаимодействия человека с цифровой средой. Как отметил вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков, еще в 2021 году было понятно, что влияние ИИ будет усиливаться с каждым годом - технология все больше определяет, что выбирает, читает и смотрит человек. "В отличие от ситуации во многих странах мира, российские коммуникационные сервисы, такие как социальные сети, поисковые сервисы, онлайн-кинотеатры, традиционно занимают лидирующие позиции в своих областях. Поэтому у нас в целом по важным направлениям высокая степень технологического и культурного суверенитета, но отдельные сегменты находятся еще в начале пути", - добавил Глазков, чьи слова приводятся в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ии, развитие ии, креативная индустрия