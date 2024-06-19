https://1prime.ru/20240619/inflyatsiya-849319695.html

Недельная инфляция в России составила 0,17 процента

Недельная инфляция в России составила 0,17 процента - 19.06.2024, ПРАЙМ

Недельная инфляция в России составила 0,17 процента

Недельная инфляция в России с 11 по 17 июня составила 0,17% против 0,12% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,59%, свидетельствуют... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T19:06+0300

2024-06-19T19:06+0300

2024-06-19T19:06+0300

экономика

инфляция в россии

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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 11 по 17 июня составила 0,17% против 0,12% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,59%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 11 по 17 июня 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,17%, с начала июня – 100,36%, с начала года – 103,59%", - говорится в публикации статистического ведомства. Как пишет Росстат, рост цен на плодоовощную продукцию ускорился до 1,6% с 0,7% неделей ранее. В частности, подорожала картошка - на 7,9%, яблоки - на 3,1%, лук - на 1,3%, морковь - на 1,2%, свекла - на 1,1%, огурцы - на 0,5%. При этом снизились цены на капусту - на 3,6%, помидоры – на 1,9%, бананы - на 0,7%. На отчетной неделе подорожали: говядина, баранина, пшеничный хлеб и сливочное масло - на 0,3%; сахар-песок и ржаной хлеб - на 0,2%; курятина, вареные, полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные, овощные, фруктово-ягодные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, молоко, сметана, подсолнечное масло, мука, пшено, печенье, чай - на 0,1%. Снизились цены яйца - на 1,25%, маргарин - на 0,4%, творог - на 0,3%; сосиски, сардельки - на 0,2%; макаронные изделия и вермишель - на 0,1%. Как следует из публикации Росстата, среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 11 по 17 июня подорожали сухие корма для домашних животных - на 0,8%, хозяйственное мыло - на 0,1%. Снизились цены на зубные пасты - на 0,4%, зубные щетки и спички - на 0,3%, туалетное мыло и туалетную бумагу - на 0,1%. Также Росстат зафиксировал рост цен на обрезные доски - на 0,5%, плиты ДСП - на 1,1%. Электро- и бытовая техника на отчетной неделе подешевела: пылесосы - на 0,7%, смартфоны - на 0,5%, телевизоры - на 0,25%. Стоимость как нового отечественного автомобиля, так и иностранного выросла на 0,04%. Дизельное топливо подорожало на 0,1%, бензин - на 0,2%. Росстат в отчетный период зафиксировал рост цен на некоторые лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. В частности, поливитамины, противовирусный препарат "Эргоферон", аллохол и мазь "Левомеколь" подорожали на 0,3%, корвалол и валидол - на 0,2%. Снизились цены на анальгин - на 0,3%, комбинированные анальгетики - на 0,2%. Стоимость авиаперелета экономическим классом выросла на 3,7%.

https://1prime.ru/20240619/inflyatsiya-849319286.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфляция в россии