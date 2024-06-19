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Минэкономразвития обновило данные об инфляции
Минэкономразвития обновило данные об инфляции - 19.06.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития обновило данные об инфляции
Инфляция в России на 17 июня составила 8,46% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T19:37+0300
2024-06-19T19:37+0300
2024-06-19T19:37+0300
экономика
инфляция в россии
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Инфляция в России на 17 июня составила 8,46% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Ранее в среду Росстат сообщил, что недельная инфляция в России за период с 11 по 17 июня составила 0,17%, с начала года - 3,59%. При этом в мае инфляция в годовом выражении достигла 8,3%. Как отмечается в обзоре министерства, в сегменте продовольственных товаров цены на неделе с 11 по 17 июня выросли на 0,21%. Рост цен на плодоовощную продукцию ускорился до 1,6% с 0,7% неделей ранее. "На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,09%. Замедлился рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, масложировую продукцию, сахар, снизились цены на макаронные и крупяные изделия, молочную продукцию, продолжили дешеветь яйца", - пишет министерство. В сегменте непродовольственных товаров цены за период 11-17 июня выросли на 0,03%. Что касается сегмента регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен составил 0,41% на фоне роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы.
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инфляция в россии
Экономика, инфляция в России
Минэкономразвития обновило данные об инфляции
Минэкономразвития: инфляция в РФ на 17 июня составила 8,46% в годовом выражении
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Инфляция в России на 17 июня составила 8,46% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Ранее в среду Росстат сообщил, что недельная инфляция в России за период с 11 по 17 июня составила 0,17%, с начала года - 3,59%. При этом в мае инфляция в годовом выражении достигла 8,3%.
Как отмечается в обзоре министерства, в сегменте продовольственных товаров цены на неделе с 11 по 17 июня выросли на 0,21%. Рост цен на плодоовощную продукцию ускорился до 1,6% с 0,7% неделей ранее. "На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,09%. Замедлился рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, масложировую продукцию, сахар, снизились цены на макаронные и крупяные изделия, молочную продукцию, продолжили дешеветь яйца", - пишет министерство.
В сегменте непродовольственных товаров цены за период 11-17 июня выросли на 0,03%. Что касается сегмента регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен составил 0,41% на фоне роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы.
Годовая инфляция в Великобритании снизилась до минимума с 2021 года