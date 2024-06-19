https://1prime.ru/20240619/inostrantsy-849285522.html

Из России выслали десятки тысяч иностранцев с начала года, заявили в МВД

Из России выслали десятки тысяч иностранцев с начала года, заявили в МВД - 19.06.2024, ПРАЙМ

Из России выслали десятки тысяч иностранцев с начала года, заявили в МВД

Свыше 30 тысяч иностранных граждан выслано из России с начала 2024 года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T09:07+0300

2024-06-19T09:07+0300

2024-06-19T09:56+0300

россия

мвд

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Свыше 30 тысяч иностранных граждан выслано из России с начала 2024 года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале."В общей сложности с начала года из страны выслано свыше 30 тысяч иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Полицейские закрыли въезд 100 тысячам иностранцев. Это на 55% больше, чем год назад", — отметила она.МВД России проводит комплексную операцию "Нелегал-2024" для борьбы с незаконной миграцией. За первую неделю операции было пресечено более 50 тысяч правонарушений, выдворено около девяти тысяч иностранных граждан и привлечено более шести тысяч работодателей к ответственности за незаконное трудоустройство, отметила Волк.Представитель ведомства добавила, что было возбуждено около двух тысяч уголовных дел, связанных с незаконной миграцией, а также установлено более 150 лиц, находящихся в розыске. В 2023 году из России было выдворено около 110 тысяч человек, что в два раза больше, чем в 2022 году. За весь 2023 год было составлено более 2,3 миллиона протоколов в отношении иностранных граждан, а только за первый квартал текущего года - около 700 тысяч.Преступления, совершаемые иностранными гражданами, сократились на три процента в 2023 году и на пять процентов за первые пять месяцев 2024 года, а особо тяжкие преступления - более чем на 21 процент, заключила она.

https://1prime.ru/20240606/migranty-848885237.html

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россия, мвд