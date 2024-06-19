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В "Сбере" ожидают снижения объема выдачи ипотеки в России на 25-30%
В "Сбере" ожидают снижения объема выдачи ипотеки в России на 25-30% - 19.06.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" ожидают снижения объема выдачи ипотеки в России на 25-30%
Объем выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года снизится в сравнении с предыдущим годом на 25-30% - примерно до 5,2 триллиона рублей, заявил на конференции в... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T11:15+0300
2024-06-19T11:15+0300
2024-06-19T11:23+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года снизится в сравнении с предыдущим годом на 25-30% - примерно до 5,2 триллиона рублей, заявил на конференции в Петербурге директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи. "Если сравнивать 2023 год с текущим, то, по нашим оценкам, изменения, которые нас ждут - снижение год к году на 25-30%. Мы говорим о прогнозе в 5,2 триллиона рублей", - сказал он. Лейпи отметил, что это снижение не означает кризис, потому что общая прогнозируемая сумма выдачи будет на уровне 2021 и 2022 годов, бывших рекордными для своего времени. По словам Лейпи, количество ипотечных сделок во втором полугодии вырастет на 17% по сравнению с первым полугодием, их общее число по итогам года составит 1,5 миллиона. Доля субсидированных государством кредитов после завершения льготной ипотеки во втором полугодии 2024 года сократится приблизительно на 16 процентных пунктов, до 55-56% от общего объема выдачи, заключил Лейпи. Ранее вице-президент банка "Дом.РФ" Антон Медведев заявил, что выдача ипотечных кредитов в России снизится по итогам года на 35% - примерно до 5 триллионов рублей.
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сбербанк, ипотека, россия
Экономика, Сбербанк, ипотека, РОССИЯ
В "Сбере" ожидают снижения объема выдачи ипотеки в России на 25-30%
Сбербанк: выдача ипотеки в России по итогам года упадет на 25-30%
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года снизится в сравнении с предыдущим годом на 25-30% - примерно до 5,2 триллиона рублей, заявил на конференции в Петербурге директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.
"Если сравнивать 2023 год с текущим, то, по нашим оценкам, изменения, которые нас ждут - снижение год к году на 25-30%. Мы говорим о прогнозе в 5,2 триллиона рублей", - сказал он.
Лейпи отметил, что это снижение не означает кризис, потому что общая прогнозируемая сумма выдачи будет на уровне 2021 и 2022 годов, бывших рекордными для своего времени.
По словам Лейпи, количество ипотечных сделок во втором полугодии вырастет на 17% по сравнению с первым полугодием, их общее число по итогам года составит 1,5 миллиона.
Доля субсидированных государством кредитов после завершения льготной ипотеки во втором полугодии 2024 года сократится приблизительно на 16 процентных пунктов, до 55-56% от общего объема выдачи, заключил Лейпи.
Ранее вице-президент банка "Дом.РФ" Антон Медведев заявил, что выдача ипотечных кредитов в России снизится по итогам года на 35% - примерно до 5 триллионов рублей.
ЦБ сообщил о замедлении роста ипотеки в России