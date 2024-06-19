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Ряд российских банков завершил прием заявок по льготной ипотеке
Ряд российских банков завершил прием заявок по льготной ипотеке - 19.06.2024, ПРАЙМ
Ряд российских банков завершил прием заявок по льготной ипотеке
Некоторые банки РФ завершили прием заявок по льготной ипотеке с господдержкой под 8%, действие которой заканчивается 1 июля 2024 года, сообщили РИА Новости в... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T13:03+0300
2024-06-19T13:03+0300
2024-06-19T13:03+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Некоторые банки РФ завершили прием заявок по льготной ипотеке с господдержкой под 8%, действие которой заканчивается 1 июля 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службах кредитных организаций. Так, ПСБ завершил прием заявок по ипотеке с господдержкой с 17 июня. "По всем одобренным ранее заявкам в рамках этой льготной программы заемные средства будут выданы заемщикам на утвержденных ранее условиях", - отметили в пресс-службе. В "МТС Банке" рассказали, что ипотека не является ключевым продуктом в их стратегии и сейчас уже нет практического смысла принимать новые заявки от клиентов, потому что банку нужно время, чтобы одобрить заявку и вывести клиента на сделку. "Приостановка приема заявок связана с завершением срока действия программы "Льготная ипотека". Остальные ипотечные предложения банка доступны без ограничения по времени", - рассказали в пресс-службе "Почта банка". Однако в Альфа-банке отметили, что на текущий момент прием заявок продолжается - как по льготной программе под 8%, так и по другим. "В мае мы наблюдали сезонный всплеск спроса на ипотеку по программе ИЖС. Рядовая практика - когда банк заранее предупреждает выборочных партнеров о чуть более длительных сроках рассмотрения заявок на ипотеку",- добавили в банке.
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ипотека, банки, льготная ипотека, россия
ипотека, Банки, льготная ипотека, РОССИЯ
Ряд российских банков завершил прием заявок по льготной ипотеке
Ряд российских банков завершил прием заявок по льготной ипотеке под восемь процентов
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Некоторые банки РФ завершили прием заявок по льготной ипотеке с господдержкой под 8%, действие которой заканчивается 1 июля 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службах кредитных организаций.
Так, ПСБ завершил прием заявок по ипотеке с господдержкой с 17 июня. "По всем одобренным ранее заявкам в рамках этой льготной программы заемные средства будут выданы заемщикам на утвержденных ранее условиях", - отметили в пресс-службе.
В "МТС Банке" рассказали, что ипотека не является ключевым продуктом в их стратегии и сейчас уже нет практического смысла принимать новые заявки от клиентов, потому что банку нужно время, чтобы одобрить заявку и вывести клиента на сделку.
"Приостановка приема заявок связана с завершением срока действия программы "Льготная ипотека". Остальные ипотечные предложения банка доступны без ограничения по времени", - рассказали в пресс-службе "Почта банка".
Однако в Альфа-банке отметили, что на текущий момент прием заявок продолжается - как по льготной программе под 8%, так и по другим. "В мае мы наблюдали сезонный всплеск спроса на ипотеку по программе ИЖС. Рядовая практика - когда банк заранее предупреждает выборочных партнеров о чуть более длительных сроках рассмотрения заявок на ипотеку",- добавили в банке.
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