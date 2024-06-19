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Ряд российских банков завершил прием заявок по льготной ипотеке - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Ряд российских банков завершил прием заявок по льготной ипотеке
Ряд российских банков завершил прием заявок по льготной ипотеке - 19.06.2024, ПРАЙМ
Ряд российских банков завершил прием заявок по льготной ипотеке
Некоторые банки РФ завершили прием заявок по льготной ипотеке с господдержкой под 8%, действие которой заканчивается 1 июля 2024 года, сообщили РИА Новости в... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T13:03+0300
2024-06-19T13:03+0300
ипотека
банки
льготная ипотека
россия
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Некоторые банки РФ завершили прием заявок по льготной ипотеке с господдержкой под 8%, действие которой заканчивается 1 июля 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службах кредитных организаций. Так, ПСБ завершил прием заявок по ипотеке с господдержкой с 17 июня. "По всем одобренным ранее заявкам в рамках этой льготной программы заемные средства будут выданы заемщикам на утвержденных ранее условиях", - отметили в пресс-службе. В "МТС Банке" рассказали, что ипотека не является ключевым продуктом в их стратегии и сейчас уже нет практического смысла принимать новые заявки от клиентов, потому что банку нужно время, чтобы одобрить заявку и вывести клиента на сделку. "Приостановка приема заявок связана с завершением срока действия программы "Льготная ипотека". Остальные ипотечные предложения банка доступны без ограничения по времени", - рассказали в пресс-службе "Почта банка". Однако в Альфа-банке отметили, что на текущий момент прием заявок продолжается - как по льготной программе под 8%, так и по другим. "В мае мы наблюдали сезонный всплеск спроса на ипотеку по программе ИЖС. Рядовая практика - когда банк заранее предупреждает выборочных партнеров о чуть более длительных сроках рассмотрения заявок на ипотеку",- добавили в банке.
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ипотека, банки, льготная ипотека, россия
ипотека, Банки, льготная ипотека, РОССИЯ
13:03 19.06.2024
 
Ряд российских банков завершил прием заявок по льготной ипотеке

Ряд российских банков завершил прием заявок по льготной ипотеке под восемь процентов

© fotolia.com / pogonici% Ипотека
% Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© fotolia.com / pogonici
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Некоторые банки РФ завершили прием заявок по льготной ипотеке с господдержкой под 8%, действие которой заканчивается 1 июля 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службах кредитных организаций.
Так, ПСБ завершил прием заявок по ипотеке с господдержкой с 17 июня. "По всем одобренным ранее заявкам в рамках этой льготной программы заемные средства будут выданы заемщикам на утвержденных ранее условиях", - отметили в пресс-службе.
В "МТС Банке" рассказали, что ипотека не является ключевым продуктом в их стратегии и сейчас уже нет практического смысла принимать новые заявки от клиентов, потому что банку нужно время, чтобы одобрить заявку и вывести клиента на сделку.
"Приостановка приема заявок связана с завершением срока действия программы "Льготная ипотека". Остальные ипотечные предложения банка доступны без ограничения по времени", - рассказали в пресс-службе "Почта банка".
Однако в Альфа-банке отметили, что на текущий момент прием заявок продолжается - как по льготной программе под 8%, так и по другим. "В мае мы наблюдали сезонный всплеск спроса на ипотеку по программе ИЖС. Рядовая практика - когда банк заранее предупреждает выборочных партнеров о чуть более длительных сроках рассмотрения заявок на ипотеку",- добавили в банке.
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