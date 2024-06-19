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В Сбербанке предложили поднять ставки по льготной ипотеке

В Сбербанке предложили поднять ставки по льготной ипотеке - 19.06.2024, ПРАЙМ

В Сбербанке предложили поднять ставки по льготной ипотеке

Массовую льготную ипотеку с господдержкой стоит сохранить на случай кризисов, но ставки по ней нужно поднять примерно до 12%, заявил на конференции в Петербурге | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T13:50+0300

2024-06-19T13:50+0300

2024-06-19T13:51+0300

недвижимость

льготная ипотека

сбербанк

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Массовую льготную ипотеку с господдержкой стоит сохранить на случай кризисов, но ставки по ней нужно поднять примерно до 12%, заявил на конференции в Петербурге директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. По его словам, в настоящее время рынку жилья необходима "мягкая посадка" в связи с тем, что массовый спрос "зажат", есть значительный разрыв цен между первичным и вторичным жильем, снижается размер покупаемых квартир, но при этом дома в стране строятся рекордными темпами. "Считаю, что нужно ставки по господдержке поднять на уровень процентов 12. При текущей инфляции и росте заработных плат это нормально. Когда рыночные ставки вернутся на нормальный уровень 9-10%, люди сами рефинансируются из госпрограмм в рыночные программы. Эта программа будет реально антикризисной. Я считаю, что ее нужно оставить на случай следующих кризисов, чтобы у девелоперов было понимание, что если опять жахнет и ключевая будет 150%, то с нами останется эта господдержка", - сказал Матовников. По его словам, такая программа нужна в кризис, но не на постоянной основе, поэтому необходимо корректировать в том числе и адресные программами льготной ипотеки. Как отметил аналитик, если цены на жилье не будут расти определенное время, разрыв между певичкой и вторичной будет сокращаться. "Правительство не может позволить себе бросить рынок, потому что, если сейчас переключить все на ставку 20%, будет реальный кризис. Но принимать решение необходимо", - заключил Матовников.

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льготная ипотека, сбербанк