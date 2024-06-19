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Программу помощи молодежи по ипотеке отложили на неопределенный срок
Программу помощи молодежи по ипотеке отложили на неопределенный срок - 19.06.2024, ПРАЙМ
Программу помощи молодежи по ипотеке отложили на неопределенный срок
Программу помощи молодежи в накоплении на первоначальный взнос по ипотеке отложили на неопределенный срок, сказал журналистам на форуме недвижимости "Движение"... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T16:51+0300
2024-06-19T16:51+0300
2024-06-19T17:54+0300
ипотека
молодежь
государственная поддержка
недвижимость
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СОЧИ, 19 июн — ПРАЙМ. Программу помощи молодежи в накоплении на первоначальный взнос по ипотеке отложили на неопределенный срок, сказал журналистам на форуме недвижимости "Движение" замглавы Минстроя России Никита Стасишин. "Вы знаете, мы обсуждали эту тему достаточно плотно и с АСИ, и с другими коллегами. Будет. Но просто в нынешней ситуации пока не время это делать, с учетом приоритизации других расходов федеральных, региональных и муниципальных бюджетов", — заявил он. Минстрой сообщил о разработке программы, которая помогла бы молодым людям накопить деньги на первоначальный взнос по ипотеке в 2023 году. Ее годичный бюджет оценивался в 18,5 миллиарда рублей. Предполагалось, что государства будет добавлять половину от отложенного в течение года: каждый месяц молодежь должна была класть на счет около 18 тысяч рублей, а правительство добавляло бы девять тысяч рублей. Инициатива позволила бы охватить до 310 тысяч человек ежегодно.
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ипотека, молодежь, государственная поддержка
ипотека, молодежь, государственная поддержка, Недвижимость
Программу помощи молодежи по ипотеке отложили на неопределенный срок
Минстрой: программа помощи молодежи в накоплении на первый взнос по ипотеке пока отложена
СОЧИ, 19 июн — ПРАЙМ. Программу помощи молодежи в накоплении на первоначальный взнос по ипотеке отложили на неопределенный срок, сказал журналистам на форуме недвижимости "Движение" замглавы Минстроя России Никита Стасишин.
"Вы знаете, мы обсуждали эту тему достаточно плотно и с АСИ, и с другими коллегами. Будет. Но просто в нынешней ситуации пока не время это делать, с учетом приоритизации других расходов федеральных, региональных и муниципальных бюджетов", — заявил он.
Минстрой сообщил о разработке программы, которая помогла бы молодым людям накопить деньги на первоначальный взнос по ипотеке в 2023 году. Ее годичный бюджет оценивался в 18,5 миллиарда рублей. Предполагалось, что государства будет добавлять половину от отложенного в течение года: каждый месяц молодежь должна была класть на счет около 18 тысяч рублей, а правительство добавляло бы девять тысяч рублей. Инициатива позволила бы охватить до 310 тысяч человек ежегодно.
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