https://1prime.ru/20240619/ipoteka-849314773.html

Программу помощи молодежи по ипотеке отложили на неопределенный срок

Программу помощи молодежи по ипотеке отложили на неопределенный срок - 19.06.2024, ПРАЙМ

Программу помощи молодежи по ипотеке отложили на неопределенный срок

Программу помощи молодежи в накоплении на первоначальный взнос по ипотеке отложили на неопределенный срок, сказал журналистам на форуме недвижимости "Движение"... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T16:51+0300

2024-06-19T16:51+0300

2024-06-19T17:54+0300

ипотека

молодежь

государственная поддержка

недвижимость

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СОЧИ, 19 июн — ПРАЙМ. Программу помощи молодежи в накоплении на первоначальный взнос по ипотеке отложили на неопределенный срок, сказал журналистам на форуме недвижимости "Движение" замглавы Минстроя России Никита Стасишин. "Вы знаете, мы обсуждали эту тему достаточно плотно и с АСИ, и с другими коллегами. Будет. Но просто в нынешней ситуации пока не время это делать, с учетом приоритизации других расходов федеральных, региональных и муниципальных бюджетов", — заявил он. Минстрой сообщил о разработке программы, которая помогла бы молодым людям накопить деньги на первоначальный взнос по ипотеке в 2023 году. Ее годичный бюджет оценивался в 18,5 миллиарда рублей. Предполагалось, что государства будет добавлять половину от отложенного в течение года: каждый месяц молодежь должна была класть на счет около 18 тысяч рублей, а правительство добавляло бы девять тысяч рублей. Инициатива позволила бы охватить до 310 тысяч человек ежегодно.

https://1prime.ru/20240619/ipoteka-849304820.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, молодежь, государственная поддержка