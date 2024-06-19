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Банкам компенсируют потери от списания процентов по кредитам военных - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Банкам компенсируют потери от списания процентов по кредитам военных
Банкам компенсируют потери от списания процентов по кредитам военных - 19.06.2024, ПРАЙМ
Банкам компенсируют потери от списания процентов по кредитам военных
Правительство РФ определило порядок компенсации финансовым организациям 50% доходов, недополученных при списании процентов по кредитам военных, следует из... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T14:23+0300
2024-06-19T14:29+0300
правительство
компенсация
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ определило порядок компенсации финансовым организациям 50% доходов, недополученных при списании процентов по кредитам военных, следует из сообщения на сайте кабмина."Правительство продолжает создавать условия для реализации мер социальной поддержки участников специальной военной операции. Подписано постановление о порядке компенсации финансовым организациям 50% доходов, недополученных при списании процентов по кредитам военнослужащих - участников специальной военной операции во время действия для них кредитных каникул", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет о недополученных доходах кредиторов по договорам, которые они заключили с гражданами, призванными на военную службу по мобилизации, другими участниками спецоперации, а также с членами их семей. Кредитные каникулы для этих категорий граждан были введены в октябре 2022 года.
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правительство, компенсация
правительство, компенсация
14:23 19.06.2024 (обновлено: 14:29 19.06.2024)
 
Банкам компенсируют потери от списания процентов по кредитам военных

Кабмин установил порядок компенсации потерь от списания процентов по кредитам военных

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ определило порядок компенсации финансовым организациям 50% доходов, недополученных при списании процентов по кредитам военных, следует из сообщения на сайте кабмина.
"Правительство продолжает создавать условия для реализации мер социальной поддержки участников специальной военной операции. Подписано постановление о порядке компенсации финансовым организациям 50% доходов, недополученных при списании процентов по кредитам военнослужащих - участников специальной военной операции во время действия для них кредитных каникул", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о недополученных доходах кредиторов по договорам, которые они заключили с гражданами, призванными на военную службу по мобилизации, другими участниками спецоперации, а также с членами их семей. Кредитные каникулы для этих категорий граждан были введены в октябре 2022 года.
 
правительствокомпенсация
 
 
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