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Картофель продолжает дорожать, рост цен за неделю замедлился

Картофель продолжает дорожать, рост цен за неделю замедлился - 19.06.2024, ПРАЙМ

Картофель продолжает дорожать, рост цен за неделю замедлился

Рост цен на картофель за неделю с 11 по 17 июня замедлился до 7,9% с 8,9% неделей ранее, с начала года цены выросли почти на 70%, следует из материалов... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T19:48+0300

2024-06-19T19:48+0300

2024-06-19T19:48+0300

экономика

картофель

цены

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Рост цен на картофель за неделю с 11 по 17 июня замедлился до 7,9% с 8,9% неделей ранее, с начала года цены выросли почти на 70%, следует из материалов Росстата. При этом плодоовощная продукция в целом за указанный период подорожала на 1,6%. Огурцы, по данным статистического ведомства, в период с 11 по 17 июня подорожали в России на 0,5%, а помидоры подешевели на 1,9%. Выросли цены на яблоки - на 3,1%, морковь и столовую свеклу - на 1,1% и на 1,2% соответственно, репчатый лук - на 1,3%. "За период с 11 по 17 июня 2024 г. цены изменились: на говядину, баранину, хлеб пшеничный и масло сливочное +0,3%, сахар-песок и хлеб ржаной +0,2%, мясо кур, колбасы вареные, полукопченые и варено-копченые, консервы мясные, овощные, фруктово-ягодные и смеси сухие молочные для детского питания, молоко пастеризованное и стерилизованное, сметану, масло подсолнечное, муку пшеничную, пшено, печенье, чай черный, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%", - говорится в документе. В пресс-службе Минсельхоза отметили, что годовая динамика хлеба находится в пределах темпов инфляции: по данным на 19 июня цены производителей на хлеб из пшеничной муки в среднем составляют 63,7 рубля за килограмм, а из ржано-пшеничной муки – 56,5 рубля за килограмм. При этом производство хлеба и хлебобулочных изделий выросло в России в 2024 году, в январе-апреле было выпущено более 2 миллионов тонн такой продукции, что на 2,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. "Отпускная цена на картофель в настоящее время составляет в среднем 16,19 рубля за килограмм - годовая динамика ниже инфляции, что обусловлено высоким урожаем прошлого года. При этом в рознице ценовая ситуация по этому продукту характерна для данного времени года. Сейчас на рынке преобладает импортный картофель, стоимость которого зависит от валютного курса и ряда других аспектов. С августа начнется поступление российского картофеля нового урожая, что будет способствовать снижению цен", - прокомментировали в министерстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

картофель, цены