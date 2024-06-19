Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российских хакеров обвинили в попытке помешать полякам смотреть футбол - 19.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240619/khakery-849287687.html
Российских хакеров обвинили в попытке помешать полякам смотреть футбол
Российских хакеров обвинили в попытке помешать полякам смотреть футбол - 19.06.2024, ПРАЙМ
Российских хакеров обвинили в попытке помешать полякам смотреть футбол
Заместитель министра цифровизации Польши Павел Ольшевский обвинил российских хакеров в кибератаке, призванной помешать полякам посмотреть матч чемпионата Европы | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T09:49+0300
2024-06-19T09:50+0300
польша
футбол
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83759/64/837596474_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_c594fc2abf97feb947af675f077cd781.jpg
ВАРШАВА, 19 июн - ПРАЙМ. Заместитель министра цифровизации Польши Павел Ольшевский обвинил российских хакеров в кибератаке, призванной помешать полякам посмотреть матч чемпионата Европы по футболу. По его словам, в минувшее воскресенье сразу после начала трансляции футбольного матча между сборными Польши и Нидерландов наблюдалась кибератака на интернет-сервисы Польского телевидения. "Это была DDOS-атака, направленная на отключение сервиса, то есть на то, чтобы сделать невозможным просмотр матча через интернет польским гражданам... Все следы ведут в Россию", - сказал Ольшевский в эфире радиостанции RMF FM. "Эта атака была очень быстро отражена", - добавил он. При этом замминистра не привел доказательств российского вмешательства в интернет-вещание Польского телевидения.
https://1prime.ru/20240618/khakery-849258771.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83759/64/837596474_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_9f5db6ad9ecc59ad318e8e004ab88690.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, футбол, россия
ПОЛЬША, футбол, РОССИЯ
09:49 19.06.2024 (обновлено: 09:50 19.06.2024)
 
Российских хакеров обвинили в попытке помешать полякам смотреть футбол

Замминистра цифровизации Польши: российские хакеры пытались помешать смотреть футбол

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 19 июн - ПРАЙМ. Заместитель министра цифровизации Польши Павел Ольшевский обвинил российских хакеров в кибератаке, призванной помешать полякам посмотреть матч чемпионата Европы по футболу.
По его словам, в минувшее воскресенье сразу после начала трансляции футбольного матча между сборными Польши и Нидерландов наблюдалась кибератака на интернет-сервисы Польского телевидения.
"Это была DDOS-атака, направленная на отключение сервиса, то есть на то, чтобы сделать невозможным просмотр матча через интернет польским гражданам... Все следы ведут в Россию", - сказал Ольшевский в эфире радиостанции RMF FM.
"Эта атака была очень быстро отражена", - добавил он.
При этом замминистра не привел доказательств российского вмешательства в интернет-вещание Польского телевидения.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
Хакеры RaHDit опубликовали данные операторов украинских беспилотников
Вчера, 09:33
 
ПОЛЬШАфутболРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала