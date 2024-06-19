https://1prime.ru/20240619/khakery-849287687.html

Российских хакеров обвинили в попытке помешать полякам смотреть футбол

Российских хакеров обвинили в попытке помешать полякам смотреть футбол - 19.06.2024, ПРАЙМ

Российских хакеров обвинили в попытке помешать полякам смотреть футбол

Заместитель министра цифровизации Польши Павел Ольшевский обвинил российских хакеров в кибератаке, призванной помешать полякам посмотреть матч чемпионата Европы | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T09:49+0300

2024-06-19T09:49+0300

2024-06-19T09:50+0300

польша

футбол

россия

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ВАРШАВА, 19 июн - ПРАЙМ. Заместитель министра цифровизации Польши Павел Ольшевский обвинил российских хакеров в кибератаке, призванной помешать полякам посмотреть матч чемпионата Европы по футболу. По его словам, в минувшее воскресенье сразу после начала трансляции футбольного матча между сборными Польши и Нидерландов наблюдалась кибератака на интернет-сервисы Польского телевидения. "Это была DDOS-атака, направленная на отключение сервиса, то есть на то, чтобы сделать невозможным просмотр матча через интернет польским гражданам... Все следы ведут в Россию", - сказал Ольшевский в эфире радиостанции RMF FM. "Эта атака была очень быстро отражена", - добавил он. При этом замминистра не привел доказательств российского вмешательства в интернет-вещание Польского телевидения.

https://1prime.ru/20240618/khakery-849258771.html

польша

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польша, футбол, россия