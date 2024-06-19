https://1prime.ru/20240619/khakery-849315477.html

Kaspersky раскрыл время для взлома почти половины паролей в мире

Kaspersky раскрыл время для взлома почти половины паролей в мире - 19.06.2024, ПРАЙМ

Kaspersky раскрыл время для взлома почти половины паролей в мире

Почти половину паролей в мире мошенники могут взломать менее чем за минуту, подсчитали аналитики "Лаборатории Касперского", проверив на устойчивость к взлому... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T17:02+0300

2024-06-19T17:02+0300

2024-06-19T17:02+0300

kaspersky

лаборатория касперского

хакеры

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Почти половину паролей в мире мошенники могут взломать менее чем за минуту, подсчитали аналитики "Лаборатории Касперского", проверив на устойчивость к взлому 193 миллиона паролей в публичном доступе. "Лаборатория Касперского" проанализировала 193 миллиона паролей, обнаруженных в публичном доступе в даркнет-ресурсах, и выяснила, что почти половину из них (45%, или 87 миллионов) мошенники смогут подобрать менее чем за минуту", - говорится в исследовании. Отмечается, что большинство проанализированных паролей могут быть легко скомпрометированы с помощью умных алгоритмов: для подбора 14% из них (27 миллионов) мошенникам понадобится не более часа, 8% (15 миллионов) - не более суток. Кроме того, умные алгоритмы подбора умеют учитывать замену символов - "e" на "3", "1" на "!", "a" на "@" - и знают популярные комбинации. Там добавили, что только 23% или 44 миллиона комбинаций оказались достаточно стойкими: на их взлом ушло бы больше года. По подсчетам специалистов, большая часть паролей содержит существующее словарное слово, что значительно снижает их устойчивость к взлому. Наиболее часто люди используют в качестве паролей имена ("ahmed", "nguyen", "kumar", "kevin", "daniel"), популярные слова ("forever", "love", "google", "hacker", "gamer", "password", "admin", "team") и распространенные комбинации ("qwerty12345", "12345"). Руководитель сервиса Kaspersky Digital Footprint Intelligence "Лаборатории Касперского" Юлия Новикова прокомментировала, что для подбора паролей злоумышленникам не требуются глубокие знания или дорогостоящее оборудование: вычислительные мощности можно арендовать в облачных сервисах. По ее словам, для кражи учетных данных хакеры часто используют специальные программы. Так, за последние пять лет с их помощью были скомпрометированы логины и пароли для входа на 443 тысячах сайтов по всему миру, а в зоне .ru таким же образом было украдено 2,5 миллиона пар логинов и паролей.

https://1prime.ru/20240619/khakery-849287687.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

kaspersky, лаборатория касперского, хакеры