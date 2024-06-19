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Путин и Ким Чен Ын вместе посетили православный храм
Путин и Ким Чен Ын вместе посетили православный храм - 19.06.2024, ПРАЙМ
Путин и Ким Чен Ын вместе посетили православный храм
Владимир Путин и Ким Чен Ын вместе посетили православный храм Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне. Это завершающий пункт госвизита российского президента в... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T16:51+0300
2024-06-19T16:51+0300
2024-06-19T16:51+0300
владимир путин
ким чен ын
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин и Ким Чен Ын вместе посетили православный храм Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне. Это завершающий пункт госвизита российского президента в Северную Корею. Регулярные службы в храме ведут корейские священнослужители, настоятель храма - иерей Владимир (Чан Мён Иль). Пятнадцать лет назад здесь образовался и постоянный церковный хор. Основная паства — сотрудники посольств, причем не только российского, но и посольств других православных стран, пишут "Аргументы и Факты". Православие в Корейской Народно-Демократической Республике развивается с 2006 года. На 2011-й число православных оценивалось в 50-60 человек. Примечательно, что в Южной Корее вообще нет православных храмов.
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владимир путин, ким чен ын, политика, церковь
Владимир Путин, Ким Чен Ын, политика, церковь
Путин и Ким Чен Ын вместе посетили православный храм
Путин и Ким Чен Ын посетили храм Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне