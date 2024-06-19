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Ким Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и КНДР
Ким Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и КНДР - 19.06.2024, ПРАЙМ
Ким Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и КНДР
Отношения Москвы и Пхеньяна переживают период нового расцвета, заявил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, открывая переговоры с президентом России | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T08:19+0300
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ПХЕНЬЯН, 19 июн – ПРАЙМ. Отношения Москвы и Пхеньяна переживают период нового расцвета, заявил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, открывая переговоры с президентом России Владимиром Путиным. "Отношения между нашими странами вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века", — северокорейский лидер. Он также выразил уверенность в том, что во время визита Путина "пламенная дружба двух стран будет монолитом укрепляться". Ким Чен Ын горячо приветствовал Путина в начале переговоров и отметил, что текущий визит подтверждает качество отношений двух стран, которые вступили в период самого высокого развития. По его словам, данный визит является историческим моментом и имеет самое важное стратегическое значение на протяжении всей истории российско-корейских отношений. Северокорейский лидер обратил внимание на то, как Путина встречали простые жители Пхеньяна. "Я думаю, что энтузиазм, который показали вам наши жители, еще раз подтверждает настоящий уровень наших отношений", — сказал Ким Чен Ын.Также он отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире и выразил полную поддержку проведения СВО "для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности".Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что КНДР планирует укреплять стратегическое взаимодействие с Москвой и заверил, что Пхеньян будет безоговорочно поддерживать всю политику России.Северокорейский лидер выразил надежду на то, что в ходе встречи с Путиным удастся обменяться идеями и конструктивным мнением для активизации сотрудничества и взаимных обменов во всех областях между двумя странами, в том числе по вопросам международной проблематики.
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россия, кндр, международные отношения
Политика, РОССИЯ, КНДР, международные отношения
Ким Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и КНДР
Ким Чен Ын: отношения Москвы и Пхеньяна вступают в период нового расцвета
ПХЕНЬЯН, 19 июн – ПРАЙМ. Отношения Москвы и Пхеньяна переживают период нового расцвета, заявил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, открывая переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"Отношения между нашими странами вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века", — северокорейский лидер.
Он также выразил уверенность в том, что во время визита Путина "пламенная дружба двух стран будет монолитом укрепляться".
Ким Чен Ын горячо приветствовал Путина в начале переговоров и отметил, что текущий визит подтверждает качество отношений двух стран, которые вступили в период самого высокого развития. По его словам, данный визит является историческим моментом и имеет самое важное стратегическое значение на протяжении всей истории российско-корейских отношений.
Северокорейский лидер обратил внимание на то, как Путина встречали простые жители Пхеньяна. "Я думаю, что энтузиазм, который показали вам наши жители, еще раз подтверждает настоящий уровень наших отношений", — сказал Ким Чен Ын.
Также он отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире и выразил полную поддержку проведения СВО "для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности".
Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что КНДР планирует укреплять стратегическое взаимодействие с Москвой и заверил, что Пхеньян будет безоговорочно поддерживать всю политику России.
Северокорейский лидер выразил надежду на то, что в ходе встречи с Путиным удастся обменяться идеями и конструктивным мнением для активизации сотрудничества и взаимных обменов во всех областях между двумя странами, в том числе по вопросам международной проблематики.
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