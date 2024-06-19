https://1prime.ru/20240619/kim-849283452.html

Ким Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и КНДР

Ким Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и КНДР - 19.06.2024, ПРАЙМ

Ким Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и КНДР

Отношения Москвы и Пхеньяна переживают период нового расцвета, заявил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, открывая переговоры с президентом России | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T08:19+0300

2024-06-19T08:19+0300

2024-06-19T08:24+0300

политика

россия

кндр

международные отношения

https://cdnn.1prime.ru/img/84202/64/842026480_0:0:1222:688_1920x0_80_0_0_92265997e05f213aaa8e1590317acdf1.jpg

ПХЕНЬЯН, 19 июн – ПРАЙМ. Отношения Москвы и Пхеньяна переживают период нового расцвета, заявил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, открывая переговоры с президентом России Владимиром Путиным. "Отношения между нашими странами вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века", — северокорейский лидер. Он также выразил уверенность в том, что во время визита Путина "пламенная дружба двух стран будет монолитом укрепляться". Ким Чен Ын горячо приветствовал Путина в начале переговоров и отметил, что текущий визит подтверждает качество отношений двух стран, которые вступили в период самого высокого развития. По его словам, данный визит является историческим моментом и имеет самое важное стратегическое значение на протяжении всей истории российско-корейских отношений. Северокорейский лидер обратил внимание на то, как Путина встречали простые жители Пхеньяна. "Я думаю, что энтузиазм, который показали вам наши жители, еще раз подтверждает настоящий уровень наших отношений", — сказал Ким Чен Ын.Также он отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире и выразил полную поддержку проведения СВО "для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности".Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что КНДР планирует укреплять стратегическое взаимодействие с Москвой и заверил, что Пхеньян будет безоговорочно поддерживать всю политику России.Северокорейский лидер выразил надежду на то, что в ходе встречи с Путиным удастся обменяться идеями и конструктивным мнением для активизации сотрудничества и взаимных обменов во всех областях между двумя странами, в том числе по вопросам международной проблематики.

https://1prime.ru/20240619/putin-849282769.html

кндр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кндр, международные отношения