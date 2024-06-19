https://1prime.ru/20240619/kndr-849302437.html

Принимали как короля. Мировые СМИ отреагировали на визит Путина в Пхеньян

Принимали как короля. Мировые СМИ отреагировали на визит Путина в Пхеньян - 19.06.2024, ПРАЙМ

Принимали как короля. Мировые СМИ отреагировали на визит Путина в Пхеньян

Мировые СМИ отметили пышный прием, который был оказан президенту России в Северной Корее. Вместе с тем западные издания нашли повод, чтобы нагнать страха на... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T13:00+0300

2024-06-19T13:00+0300

2024-06-19T13:00+0300

политика

сми

владимир путин

ким чен ын

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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Мировые СМИ отметили пышный прием, который был оказан президенту России в Северной Корее. Вместе с тем западные издания нашли повод, чтобы нагнать страха на свои аудитории в связи развитием военного сотрудничества РФ и КНДР.В публикации The New York Times внимание читателей акцентируется на том, что Владимир Путин и Ким Чен Ын якобы пообещали создать единый фронт для борьбы с США. Также указывается, что Запад и его союзников очень сильно беспокоит крепнущий альянс России и Северной Кореи, потому что он, как считают авторы статьи, может обнулить все попытки по обузданию ядерной и ракетной программ КНДР.The Washington Post предполагает, что визит Владимира Путина в Пхеньян стал ответом на сентябрьский визит Ким Чен Ына на Дальний Восток РФ, когда лидер КНДР поддержал "священную борьбу" России на Украине.The Wall Street Journal пишет об угрозе Западу, которую, по мнению редакции, несет в себе партнерство России и КНДР, выводящее из равновесия западные страны.Daily Mail восхищается пышностью, с которой Владимира Путина встретили в КНДР: "Сегодня утром в северокорейской столице Владимиру Путину устроили прием, достойный короля". Были отмечены и огромный кортеж, и тысячи восторженных корейцев, встречавших российского президента на главной площади Пхеньяна.Китайское издание Global Times опубликовало мнения ряда аналитиков, которые сходятся в том, что "сотрудничество Москвы и Пхеньяна, несомненно, добавит головной боли тем, кто принимает решения в Белом доме".В публикации южнокорейской газеты JoongAng Ilbo рассказывается, причем со ссылкой на данные разведки и служб безопасности, как партнерство Москвы и Пхеньяна в военной сфере "угрожает" Сеулу, и что это сотрудничество может настолько укрепиться, что "будет граничить с автоматическим военным вмешательством сторон в случае чрезвычайной ситуации".Государственное информагентство Северной Кореи ЦТАК опубликовало материал под длинным заголовком, отражающим и тон статьи, и ее содержание: "Историческая встреча в период расцвета дружбы между Северной Кореей и Россией. Президент Российской Федерации прибыл в Пхеньян с государственным визитом. Уважаемый товарищ Ким Чен Ын тепло принимает Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина".

https://1prime.ru/20240619/pozitsiya-849299677.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сми, владимир путин, ким чен ын