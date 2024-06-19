https://1prime.ru/20240619/kompleks-849299539.html
В России появился модуль БМП для борьбы с морскими дронами
В России появился модуль БМП для борьбы с морскими дронами - 19.06.2024, ПРАЙМ
В России появился модуль БМП для борьбы с морскими дронами
В России разработали боевой модуль "Бережок", который может быть использован для борьбы с морскими беспилотниками. Об этом агентству РИА Новости сообщили в... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T12:18+0300
2024-06-19T12:18+0300
2024-06-19T12:18+0300
вооружения
россия
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/82388/21/823882143_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_e5970af07a7b9f1f286dca03fe328ab2.jpg
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. В России разработали боевой модуль "Бережок", который может быть использован для борьбы с морскими беспилотниками. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе комании "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех")."На морском салоне в Кронштадте мы представляем модуль "Бережок" как самостоятельную систему, которую можно применять, в том числе, для борьбы с безэкипажными катерами",— говорится в сообщении.Модуль в настоящее время устанавливается на боевые машины пехоты БМП-2 в рамках их модернизации до уровня БМП-2М. Модуль "Бережок" представляет собой классическую башню БМП-2 с обновленным комплексом вооружения, включающим пусковые установки ракет "Корнет", 30-мм автоматическую пушку 2А42, 30-мм гранатомет АГ-30М и 7,62-мм пулемет ПКТМ.Отмечается, что он оснащен улучшенным комбинированным прицелом и имеет максимальную дальность поражения до восьми километров.
https://1prime.ru/20240613/rostekh-849118047.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82388/21/823882143_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_661b23156872e67011dd54ce6955c18b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростех
Вооружения, РОССИЯ, Ростех
В России появился модуль БМП для борьбы с морскими дронами
"Высокоточные комплексы": модуль БМП "Бережок" станет комплексом борьбы с морскими дронами
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. В России разработали боевой модуль "Бережок", который может быть использован для борьбы с морскими беспилотниками. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе комании "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").
"На морском салоне в Кронштадте мы представляем модуль "Бережок" как самостоятельную систему, которую можно применять, в том числе, для борьбы с безэкипажными катерами",— говорится в сообщении.
Модуль в настоящее время устанавливается на боевые машины пехоты БМП-2 в рамках их модернизации до уровня БМП-2М. Модуль "Бережок" представляет собой классическую башню БМП-2 с обновленным комплексом вооружения, включающим пусковые установки ракет "Корнет", 30-мм автоматическую пушку 2А42, 30-мм гранатомет АГ-30М и 7,62-мм пулемет ПКТМ.
Отмечается, что он оснащен улучшенным комбинированным прицелом и имеет максимальную дальность поражения до восьми километров.
"Ростех" разработал миниатюрный компьютер на базе отечественного процессора