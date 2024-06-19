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В России появился модуль БМП для борьбы с морскими дронами - 19.06.2024, ПРАЙМ
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В России появился модуль БМП для борьбы с морскими дронами
В России появился модуль БМП для борьбы с морскими дронами - 19.06.2024, ПРАЙМ
В России появился модуль БМП для борьбы с морскими дронами
В России разработали боевой модуль "Бережок", который может быть использован для борьбы с морскими беспилотниками. Об этом агентству РИА Новости сообщили в... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T12:18+0300
2024-06-19T12:18+0300
вооружения
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. В России разработали боевой модуль "Бережок", который может быть использован для борьбы с морскими беспилотниками. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе комании "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех")."На морском салоне в Кронштадте мы представляем модуль "Бережок" как самостоятельную систему, которую можно применять, в том числе, для борьбы с безэкипажными катерами",— говорится в сообщении.Модуль в настоящее время устанавливается на боевые машины пехоты БМП-2 в рамках их модернизации до уровня БМП-2М. Модуль "Бережок" представляет собой классическую башню БМП-2 с обновленным комплексом вооружения, включающим пусковые установки ракет "Корнет", 30-мм автоматическую пушку 2А42, 30-мм гранатомет АГ-30М и 7,62-мм пулемет ПКТМ.Отмечается, что он оснащен улучшенным комбинированным прицелом и имеет максимальную дальность поражения до восьми километров.
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россия, ростех
Вооружения, РОССИЯ, Ростех
12:18 19.06.2024
 
В России появился модуль БМП для борьбы с морскими дронами

"Высокоточные комплексы": модуль БМП "Бережок" станет комплексом борьбы с морскими дронами

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк" Логотип компании "Ростех"
 Логотип компании Ростех - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. В России разработали боевой модуль "Бережок", который может быть использован для борьбы с морскими беспилотниками. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе комании "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").
"На морском салоне в Кронштадте мы представляем модуль "Бережок" как самостоятельную систему, которую можно применять, в том числе, для борьбы с безэкипажными катерами",— говорится в сообщении.
Модуль в настоящее время устанавливается на боевые машины пехоты БМП-2 в рамках их модернизации до уровня БМП-2М. Модуль "Бережок" представляет собой классическую башню БМП-2 с обновленным комплексом вооружения, включающим пусковые установки ракет "Корнет", 30-мм автоматическую пушку 2А42, 30-мм гранатомет АГ-30М и 7,62-мм пулемет ПКТМ.
Отмечается, что он оснащен улучшенным комбинированным прицелом и имеет максимальную дальность поражения до восьми километров.
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