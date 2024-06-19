https://1prime.ru/20240619/kompleks-849299539.html

В России появился модуль БМП для борьбы с морскими дронами

В России появился модуль БМП для борьбы с морскими дронами - 19.06.2024, ПРАЙМ

В России появился модуль БМП для борьбы с морскими дронами

В России разработали боевой модуль "Бережок", который может быть использован для борьбы с морскими беспилотниками. Об этом агентству РИА Новости сообщили в... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T12:18+0300

2024-06-19T12:18+0300

2024-06-19T12:18+0300

вооружения

россия

ростех

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. В России разработали боевой модуль "Бережок", который может быть использован для борьбы с морскими беспилотниками. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе комании "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех")."На морском салоне в Кронштадте мы представляем модуль "Бережок" как самостоятельную систему, которую можно применять, в том числе, для борьбы с безэкипажными катерами",— говорится в сообщении.Модуль в настоящее время устанавливается на боевые машины пехоты БМП-2 в рамках их модернизации до уровня БМП-2М. Модуль "Бережок" представляет собой классическую башню БМП-2 с обновленным комплексом вооружения, включающим пусковые установки ракет "Корнет", 30-мм автоматическую пушку 2А42, 30-мм гранатомет АГ-30М и 7,62-мм пулемет ПКТМ.Отмечается, что он оснащен улучшенным комбинированным прицелом и имеет максимальную дальность поражения до восьми километров.

https://1prime.ru/20240613/rostekh-849118047.html

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россия, ростех