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В Минфине считают излишним контроль закупок госкорпораций у связанных лиц
В Минфине считают излишним контроль закупок госкорпораций у связанных лиц - 19.06.2024, ПРАЙМ
В Минфине считают излишним контроль закупок госкорпораций у связанных лиц
Минфин РФ не видит необходимости в контроле ведомства за ценообразованием при закупках госкомпаний и госкорпораций у связанных лиц, заявил министр финансов... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T15:20+0300
2024-06-19T15:20+0300
2024-06-19T15:20+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ не видит необходимости в контроле ведомства за ценообразованием при закупках госкомпаний и госкорпораций у связанных лиц, заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы. "Если мы даже предположим, что где-то есть нарушения - завышение или занижение цен внутри госкорпораций, то в целом это не влияет на консолидированный финансовый результат. Поэтому мы всегда оцениваем такие компании по консолидированному финансовому результату", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос депутатов о необходимости контроля за ценообразованием при закупках госкомпаний и госкорпораций внутри группы у связанных лиц. "На наш взгляд, сегодня такой острой необходимости для изменения действующего законодательства нет", - сказал он. Силуанов признал, что власти неоднократно рассматривали этот вопрос. "Да, есть компании с госучастием, есть "дочки" и взаимозависимые лица, и если мы говорим, что там есть нарушения внутреннего ценообразования, то надо это вопрос решать", - заявил министр. Однако, по его словам, сейчас этот вопрос решается через представителей государства в органах управления компаний. "Такой контроль осуществляется", - заверил он.
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минфин рф, госзакупки, контроль
Экономика, Минфин РФ, госзакупки, контроль
В Минфине считают излишним контроль закупок госкорпораций у связанных лиц
Силуанов: контроль Минфином закупок госкорпораций у связанных лиц будет излишним
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ не видит необходимости в контроле ведомства за ценообразованием при закупках госкомпаний и госкорпораций у связанных лиц, заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.
"Если мы даже предположим, что где-то есть нарушения - завышение или занижение цен внутри госкорпораций, то в целом это не влияет на консолидированный финансовый результат. Поэтому мы всегда оцениваем такие компании по консолидированному финансовому результату", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос депутатов о необходимости контроля за ценообразованием при закупках госкомпаний и госкорпораций внутри группы у связанных лиц.
"На наш взгляд, сегодня такой острой необходимости для изменения действующего законодательства нет", - сказал он.
Силуанов признал, что власти неоднократно рассматривали этот вопрос. "Да, есть компании с госучастием, есть "дочки" и взаимозависимые лица, и если мы говорим, что там есть нарушения внутреннего ценообразования, то надо это вопрос решать", - заявил министр.
Однако, по его словам, сейчас этот вопрос решается через представителей государства в органах управления компаний.
"Такой контроль осуществляется", - заверил он.
Минфин возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ