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В Минфине считают излишним контроль закупок госкорпораций у связанных лиц

В Минфине считают излишним контроль закупок госкорпораций у связанных лиц - 19.06.2024, ПРАЙМ

В Минфине считают излишним контроль закупок госкорпораций у связанных лиц

Минфин РФ не видит необходимости в контроле ведомства за ценообразованием при закупках госкомпаний и госкорпораций у связанных лиц, заявил министр финансов... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T15:20+0300

2024-06-19T15:20+0300

2024-06-19T15:20+0300

экономика

минфин рф

госзакупки

контроль

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ не видит необходимости в контроле ведомства за ценообразованием при закупках госкомпаний и госкорпораций у связанных лиц, заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы. "Если мы даже предположим, что где-то есть нарушения - завышение или занижение цен внутри госкорпораций, то в целом это не влияет на консолидированный финансовый результат. Поэтому мы всегда оцениваем такие компании по консолидированному финансовому результату", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос депутатов о необходимости контроля за ценообразованием при закупках госкомпаний и госкорпораций внутри группы у связанных лиц. "На наш взгляд, сегодня такой острой необходимости для изменения действующего законодательства нет", - сказал он. Силуанов признал, что власти неоднократно рассматривали этот вопрос. "Да, есть компании с госучастием, есть "дочки" и взаимозависимые лица, и если мы говорим, что там есть нарушения внутреннего ценообразования, то надо это вопрос решать", - заявил министр. Однако, по его словам, сейчас этот вопрос решается через представителей государства в органах управления компаний. "Такой контроль осуществляется", - заверил он.

https://1prime.ru/20240618/minfin-849272616.html

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минфин рф, госзакупки, контроль