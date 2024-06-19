Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минфине считают излишним контроль закупок госкорпораций у связанных лиц - 19.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240619/kontrol-849309039.html
В Минфине считают излишним контроль закупок госкорпораций у связанных лиц
В Минфине считают излишним контроль закупок госкорпораций у связанных лиц - 19.06.2024, ПРАЙМ
В Минфине считают излишним контроль закупок госкорпораций у связанных лиц
Минфин РФ не видит необходимости в контроле ведомства за ценообразованием при закупках госкомпаний и госкорпораций у связанных лиц, заявил министр финансов... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T15:20+0300
2024-06-19T15:20+0300
экономика
минфин рф
госзакупки
контроль
https://cdnn.1prime.ru/img/83942/12/839421227_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_8849f421203e5871efece0a058a4c52f.jpg
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ не видит необходимости в контроле ведомства за ценообразованием при закупках госкомпаний и госкорпораций у связанных лиц, заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы. "Если мы даже предположим, что где-то есть нарушения - завышение или занижение цен внутри госкорпораций, то в целом это не влияет на консолидированный финансовый результат. Поэтому мы всегда оцениваем такие компании по консолидированному финансовому результату", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос депутатов о необходимости контроля за ценообразованием при закупках госкомпаний и госкорпораций внутри группы у связанных лиц. "На наш взгляд, сегодня такой острой необходимости для изменения действующего законодательства нет", - сказал он. Силуанов признал, что власти неоднократно рассматривали этот вопрос. "Да, есть компании с госучастием, есть "дочки" и взаимозависимые лица, и если мы говорим, что там есть нарушения внутреннего ценообразования, то надо это вопрос решать", - заявил министр. Однако, по его словам, сейчас этот вопрос решается через представителей государства в органах управления компаний. "Такой контроль осуществляется", - заверил он.
https://1prime.ru/20240618/minfin-849272616.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83942/12/839421227_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_54b5c29aa08fd4185377eeb034e5d303.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минфин рф, госзакупки, контроль
Экономика, Минфин РФ, госзакупки, контроль
15:20 19.06.2024
 
В Минфине считают излишним контроль закупок госкорпораций у связанных лиц

Силуанов: контроль Минфином закупок госкорпораций у связанных лиц будет излишним

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ не видит необходимости в контроле ведомства за ценообразованием при закупках госкомпаний и госкорпораций у связанных лиц, заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.
"Если мы даже предположим, что где-то есть нарушения - завышение или занижение цен внутри госкорпораций, то в целом это не влияет на консолидированный финансовый результат. Поэтому мы всегда оцениваем такие компании по консолидированному финансовому результату", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос депутатов о необходимости контроля за ценообразованием при закупках госкомпаний и госкорпораций внутри группы у связанных лиц.
"На наш взгляд, сегодня такой острой необходимости для изменения действующего законодательства нет", - сказал он.
Силуанов признал, что власти неоднократно рассматривали этот вопрос. "Да, есть компании с госучастием, есть "дочки" и взаимозависимые лица, и если мы говорим, что там есть нарушения внутреннего ценообразования, то надо это вопрос решать", - заявил министр.
Однако, по его словам, сейчас этот вопрос решается через представителей государства в органах управления компаний.
"Такой контроль осуществляется", - заверил он.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
Минфин возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ
Вчера, 16:08
 
ЭкономикаМинфин РФгосзакупкиконтроль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала