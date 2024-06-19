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Юаньская жара: Китай увеличил межбанковское кредитование в России
Юаньская жара: Китай увеличил межбанковское кредитование в России - 19.06.2024, ПРАЙМ
Юаньская жара: Китай увеличил межбанковское кредитование в России
С начала 2024 года три крупнейшие "дочки" китайских финорганизаций в России увеличили межбанковское кредитование (МБК) в среднем в 1,5 раза, говорится в... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T10:11+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. С начала 2024 года три крупнейшие "дочки" китайских финорганизаций в России увеличили межбанковское кредитование (МБК) в среднем в 1,5 раза, говорится в материале издания "Известия".Отмечается, что только за май объем МБК китайских кредитных организаций в России вырос на 32,3 процента. Данные отчетности по РСБУ по форме 101 также свидетельствуют о значительном росте портфельных вложений.Несмотря на то, что "Бэнк оф Чайна" сократил портфель межбанковских кредитов в мае, общий объем увеличился на 66 процентов с начала года, а "Чайна Констракшн Банк" увеличил объем межбанковских кредитов на 112 процентов за то же время.В издании заметили, что китайские банки играют важную роль в российской финансовой системе, поставляя в страну иностранную ликвидность и являясь ведущими покупателями юаней на российском внутреннем рынке.Кроме того, межбанковские кредиты являются самым быстрым способом финансирования, что позволяет проводить расчеты практически автоматически.Тем не менее, китайские банки в России сократили кредитование российского бизнеса в среднем на 19 процентов с начала года из-за зависимости от зарубежной инфраструктуры, из-за чего они могут столкнуться с вторичными санкциями.
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россия, китай, банки, юань
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Банки, юань
Юаньская жара: Китай увеличил межбанковское кредитование в России
"Известия": Китай нарастил межбанковское кредитование в России в 1,5 раза
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ.
С начала 2024 года три крупнейшие "дочки" китайских финорганизаций в России увеличили межбанковское кредитование (МБК) в среднем в 1,5 раза, говорится
в материале издания "Известия".
Отмечается, что только за май объем МБК китайских кредитных организаций в России вырос на 32,3 процента. Данные отчетности по РСБУ по форме 101 также свидетельствуют о значительном росте портфельных вложений.
Несмотря на то, что "Бэнк оф Чайна" сократил портфель межбанковских кредитов в мае, общий объем увеличился на 66 процентов с начала года, а "Чайна Констракшн Банк" увеличил объем межбанковских кредитов на 112 процентов за то же время.
В издании заметили, что китайские банки играют важную роль в российской финансовой системе, поставляя в страну иностранную ликвидность и являясь ведущими покупателями юаней на российском внутреннем рынке.
Кроме того, межбанковские кредиты являются самым быстрым способом финансирования, что позволяет проводить расчеты практически автоматически.
Тем не менее, китайские банки в России сократили кредитование российского бизнеса в среднем на 19 процентов с начала года из-за зависимости от зарубежной инфраструктуры, из-за чего они могут столкнуться с вторичными санкциями.
Юань опустился ниже 11,5 рубля впервые с 8 июня 2023 года