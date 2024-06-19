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В России начали использовать ПО для пресечения преступлений с криптовалютой

В России начали использовать ПО для пресечения преступлений с криптовалютой - 19.06.2024, ПРАЙМ

В России начали использовать ПО для пресечения преступлений с криптовалютой

В России начали использовать специальное программное обеспечение для пресечения криминального использования криптовалют, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T11:21+0300

2024-06-19T11:21+0300

2024-06-19T11:21+0300

экономика

операции с криптовалютой

по

игорь краснов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. В России начали использовать специальное программное обеспечение для пресечения криминального использования криптовалют, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Не меньшее беспокойство вызывает рост числа преступлений, связанных с криминальным оборотом криптовалют и иных виртуальных активов. Для их пресечения в нашей стране разработано специальное программное обеспечение. Оно используется как для финансового мониторинга, так и для расследования уголовных дел", - сказал Краснов на пленарном заседании 6-го совещания прокуроров стран БРИКС. Использование такого ПО, по его словам, позволяет успешно раскрывать всю схему подобных операций и цепочку вовлеченных в процесс пользователей. Это касается и проблемы трансграничного перемещения активов. В Санкт-Петербурге 18-19 июня проходит 6-я встреча прокуроров стран БРИКС.

https://1prime.ru/20240603/kriptovalyuta-848783465.html

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операции с криптовалютой, по, игорь краснов