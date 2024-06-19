Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России начали использовать ПО для пресечения преступлений с криптовалютой - 19.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240619/kriptovalyuta-849295832.html
В России начали использовать ПО для пресечения преступлений с криптовалютой
В России начали использовать ПО для пресечения преступлений с криптовалютой - 19.06.2024, ПРАЙМ
В России начали использовать ПО для пресечения преступлений с криптовалютой
В России начали использовать специальное программное обеспечение для пресечения криминального использования криптовалют, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T11:21+0300
2024-06-19T11:21+0300
экономика
операции с криптовалютой
по
игорь краснов
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/24/833472489_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f501efe1c36ea9a0dc461d41f66bc538.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. В России начали использовать специальное программное обеспечение для пресечения криминального использования криптовалют, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Не меньшее беспокойство вызывает рост числа преступлений, связанных с криминальным оборотом криптовалют и иных виртуальных активов. Для их пресечения в нашей стране разработано специальное программное обеспечение. Оно используется как для финансового мониторинга, так и для расследования уголовных дел", - сказал Краснов на пленарном заседании 6-го совещания прокуроров стран БРИКС. Использование такого ПО, по его словам, позволяет успешно раскрывать всю схему подобных операций и цепочку вовлеченных в процесс пользователей. Это касается и проблемы трансграничного перемещения активов. В Санкт-Петербурге 18-19 июня проходит 6-я встреча прокуроров стран БРИКС.
https://1prime.ru/20240603/kriptovalyuta-848783465.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/24/833472489_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_3d54787736d96c61e2331ce6c99bf5c3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
операции с криптовалютой, по, игорь краснов
Экономика, операции с криптовалютой, ПО, Игорь Краснов
11:21 19.06.2024
 
В России начали использовать ПО для пресечения преступлений с криптовалютой

Краснов: в РФ начали использовать ПО для пресечения преступлений с криптовалютой

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты
Сувенирные монеты - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. В России начали использовать специальное программное обеспечение для пресечения криминального использования криптовалют, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Не меньшее беспокойство вызывает рост числа преступлений, связанных с криминальным оборотом криптовалют и иных виртуальных активов. Для их пресечения в нашей стране разработано специальное программное обеспечение. Оно используется как для финансового мониторинга, так и для расследования уголовных дел", - сказал Краснов на пленарном заседании 6-го совещания прокуроров стран БРИКС.
Использование такого ПО, по его словам, позволяет успешно раскрывать всю схему подобных операций и цепочку вовлеченных в процесс пользователей. Это касается и проблемы трансграничного перемещения активов.
В Санкт-Петербурге 18-19 июня проходит 6-я встреча прокуроров стран БРИКС.
Криптовалюта, сток
Эксперт раскрыл, какой процент криптовалюта займет в международных расчетах
3 июня, 22:01
 
Экономикаоперации с криптовалютойПОИгорь Краснов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала