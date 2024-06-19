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Совкомбанк и девелопер Astrum возведут в Сочи круглогодичный комплекс

Совкомбанк и девелопер Astrum возведут в Сочи круглогодичный комплекс - 19.06.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк и девелопер Astrum возведут в Сочи круглогодичный комплекс

На площадке форума недвижимости "Движение" в Красной Поляне Совкомбанк и "СЗ Якорная Щель", входящее в структуру Astrum Group, в среду подписали соглашение о... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T17:56+0300

2024-06-19T17:56+0300

2024-06-19T17:56+0300

совкомбанк

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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. На площадке форума недвижимости "Движение" в Красной Поляне Совкомбанк и "СЗ Якорная Щель", входящее в структуру Astrum Group, в среду подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта возведения гостиничного комплекса Alean Resort Montvert в Сочи. Подписи под документом поставили первый вице-президент Совкомбанка Игорь Волков и генеральный директор "СЗ Якорная Щель" Евгений Иноземцев. Согласно подписанному соглашению Совкомбанк выступит финансовым консультантом и организатором финансирования при строительстве круглогодичного гостиничного комплекса Alean Resort Montvert, расположенного в Лазаревском районе города Сочи. Сотрудничество будет осуществляться на базе проектного финансирования. "Гостиничный комплекс Alean Resort Montvert – это новый масштабный проект, круглогодичный курорт на берегу Черного моря, который имеет стратегическое значение для развития территорий Лазаревского района - проект предусматривает создание более 2000 рабочих мест. Он будет обладать самым большим частным пляжем на побережье, а также самым большим комплексом бассейнов в России", – рассказал Иноземцев. "Мы рады поддержать строительство крупнейшего в России туристического кластера, гостиничного четырехзвездного комплекса Alean Resort Montvert, расположенного на черноморском побережье", - отметил Волков. По его словам, в рамках соглашения банк примет участие в качестве финансового консультанта, организатора финансирования или кредитора, в том числе проведет анализ финансовых аспектов реализации проекта и оценки возможности привлечения внешнего финансирования. Astrum Group – крупнейший по объемам застройки девелопер нового поколения в Краснодарском крае, работающий более 20 лет. Фокус деятельности – развитие курортной инфраструктуры. Совкомбанк – универсальный системно значимый банк федерального масштаба, основан в 1990 году. Является третьим по величине частным банком, вошел в десяткуку крупнейших в стране по размеру активов и капитала. Группа обслуживает 9.5 миллионов активных розничных клиентов и 200 тысяч компаний.

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совкомбанк, сочи, туризм, туризм в сочи, краснодарский край