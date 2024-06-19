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ЦБ назвал курс доллара и евро на 20 июня

ЦБ назвал курс доллара и евро на 20 июня - 19.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ назвал курс доллара и евро на 20 июня

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 63,12 копейки, до 11,1652 рубля, курс доллара упал на 4,4072 рубля, до 82,6282 рубля, | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T17:32+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 63,12 копейки, до 11,1652 рубля, курс доллара упал на 4,4072 рубля, до 82,6282 рубля, евро - на 4,208 рубля, до 89,0914 рубля, следует из данных Банка России. Ранее в среду, 12 июня, Вашингтон включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Кроме того, под ограничения Министерства финансов США попал Национальный клиринговый центр.В то же время, управление ведомства по контролю за иностранными активами выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Мосбиржей, Национальным расчетным депозитарием и НКЦ.13 июня, в четверг, Великобритания вслед за США приняла решение ввести санкции против Мосбиржи, СБП Биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.

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