https://1prime.ru/20240619/kuryatina-849312853.html
В курятине из петербургского супермаркета нашли сальмонеллу
В курятине из петербургского супермаркета нашли сальмонеллу - 19.06.2024, ПРАЙМ
В курятине из петербургского супермаркета нашли сальмонеллу
Организация "Общественный контроль" провела проверку мяса курицы, выставленного на прилавки магазинов Санкт-Петербурга, и обнаружила сальмонеллу в филе грудки,... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T16:32+0300
2024-06-19T16:32+0300
2024-06-19T16:32+0300
происшествия
мясо птицы
сальмонеллез
исследование
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Организация "Общественный контроль" провела проверку мяса курицы, выставленного на прилавки магазинов Санкт-Петербурга, и обнаружила сальмонеллу в филе грудки, закупленном в "Магните". Об этом сообщил портал 78.ru.Специалисты организации произвели закупку курятины в супермаркетах "Дикси", "Магнит" и "О’Кей" и направили образцы в лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных. Из десяти девять полностью соответствовали требованиям безопасности, следует из результатов исследования, опубликованных в пресс-релизе организации.В филе грудки от ООО "Невская пищевая компания", закупленном в "Магните", обнаружили сальмонеллу, а также превышение числа мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 2,8 раза.Управление Роспотребнадзора Санкт-Петербурга объявило предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований ООО "НПК" и магазину "Магнит". Аналогичные меры в отношении производителя принял и Россельхознадзор.
https://1prime.ru/20240611/tseny-849087704.html
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мясо птицы, сальмонеллез, исследование
Происшествия, мясо птицы, сальмонеллез, исследование
В курятине из петербургского супермаркета нашли сальмонеллу
78.ru: курятина из известной торговой сети в Петербурге оказалась с сальмонеллой
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ.
Организация "Общественный контроль" провела проверку мяса курицы, выставленного на прилавки магазинов Санкт-Петербурга, и обнаружила сальмонеллу в филе грудки, закупленном в "Магните". Об этом сообщил портал 78.ru
.
Специалисты организации произвели закупку курятины в супермаркетах "Дикси", "Магнит" и "О’Кей" и направили образцы в лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных. Из десяти девять полностью соответствовали требованиям безопасности, следует из результатов исследования, опубликованных в пресс-релизе организации.
В филе грудки от ООО "Невская пищевая компания", закупленном в "Магните", обнаружили сальмонеллу, а также превышение числа мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 2,8 раза.
Управление Роспотребнадзора Санкт-Петербурга объявило предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований ООО "НПК" и магазину "Магнит". Аналогичные меры в отношении производителя принял и Россельхознадзор.
Минсельхоз напомнил, что не нужно допускать резких скачков цен на мясо