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Левитин рассказал, что нужно России для лидерства в грузоперевозках

Левитин рассказал, что нужно России для лидерства в грузоперевозках - 19.06.2024, ПРАЙМ

Левитин рассказал, что нужно России для лидерства в грузоперевозках

России для лидерства в грузоперевозках нужны один, а лучше два железнодорожных выхода на Северный морской путь, сообщил советник президента РФ,... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T10:01+0300

2024-06-19T10:01+0300

2024-06-19T10:01+0300

экономика

транспорт

игорь левитин

северный морской путь

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НОВОСИБИРСК, 19 июн - ПРАЙМ. России для лидерства в грузоперевозках нужны один, а лучше два железнодорожных выхода на Северный морской путь, сообщил советник президента РФ, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. "У нас есть невыполненное поручение президента по Северному широтному ходу. Это ход, который выводит железную дорогу на Северный морской путь. Думаю, что нам необходимо вернуться к этому поручению, и нужен хотя бы один железнодорожный выход, а лучше два - на Урале и в Сибири - для того, чтобы не забивать Транссибирскую магистраль, Восточный полигон грузами, которые мы можем отдать на Северный морской путь", - сообщил Левитин на Сибирском транспортном форуме по видеосвязи. Говоря о международном транспортном коридоре "Север-Юг", Левитин отметил, что практически все страны, которые участвуют в этом проекте (порядка 13 стран), подтвердили свое участие в нем. "Думаю, что ... Россия, конечно же, должна быть лидером, с учетом развития Восточного полигона и Северного морского пути. Только развитие этих двух направлений даст нам возможность не подвергаться санкциям, которые существуют для грузов, которые выходят из России и проходят транзитом для того, чтобы быть конкурентными в мире", - сказал Левитин.

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транспорт, игорь левитин, северный морской путь