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ЛДПР запустила горячую линию по вопросам незаконной миграции
ЛДПР запустила горячую линию по вопросам незаконной миграции - 19.06.2024, ПРАЙМ
ЛДПР запустила горячую линию по вопросам незаконной миграции
Фракция ЛДПР запустила горячую линию по вопросам незаконной миграции, на которую можно обратиться в случае обнаружения фактов коррупции, способствовавших... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T15:00+0300
2024-06-19T15:00+0300
2024-06-19T15:25+0300
лдпр
леонид слуцкий
горячая линия
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Фракция ЛДПР запустила горячую линию по вопросам незаконной миграции, на которую можно обратиться в случае обнаружения фактов коррупции, способствовавших незаконному пребыванию иностранных граждан на российской территории. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий. По его словам, ЛДПР ежедневно получает сообщения о преступлениях мигрантов, в приемную, и в соцсети партии. Люди пишут "с просьбой помочь в возникающих конфликтах". "Мигрантов наказывают, а тех, кто разрешил им въезд в Россию, нет. Прошу всех, кто соприкоснется с подобными элементами, соприкоснётся с их преступными действиями, звонить на горячую линию ЛДПР", - сказал Слуцкий.Он также пообещал бороться с преступностью среди мигрантов и теми, кто завозит их в Россию.По словам депутата, на горячую линию ЛДПР можно обратиться всем, кто узнал, где за взятки мигранты получают работу, или выяснил имена тех, кто предоставляет мигрантам поддельные документы и кто прописывает их в "резиновые квартиры", а также тех, кто выдает поддельные сертификаты на знание русского языка.
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лдпр, леонид слуцкий, горячая линия
ЛДПР, Леонид Слуцкий, горячая линия
ЛДПР запустила горячую линию по вопросам незаконной миграции
ЛДПР запустила горячую линию против коррупции при незаконной миграции
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Фракция ЛДПР запустила горячую линию по вопросам незаконной миграции, на которую можно обратиться в случае обнаружения фактов коррупции, способствовавших незаконному пребыванию иностранных граждан на российской территории. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий.
По его словам, ЛДПР ежедневно получает сообщения о преступлениях мигрантов, в приемную, и в соцсети партии. Люди пишут "с просьбой помочь в возникающих конфликтах".
"Мигрантов наказывают, а тех, кто разрешил им въезд в Россию, нет. Прошу всех, кто соприкоснется с подобными элементами, соприкоснётся с их преступными действиями, звонить на горячую линию ЛДПР", - сказал Слуцкий.
Он также пообещал бороться с преступностью среди мигрантов и теми, кто завозит их в Россию.
По словам депутата, на горячую линию ЛДПР можно обратиться всем, кто узнал, где за взятки мигранты получают работу, или выяснил имена тех, кто предоставляет мигрантам поддельные документы и кто прописывает их в "резиновые квартиры", а также тех, кто выдает поддельные сертификаты на знание русского языка.
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