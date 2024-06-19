https://1prime.ru/20240619/liniya-849307908.html

ЛДПР запустила горячую линию по вопросам незаконной миграции

ЛДПР запустила горячую линию по вопросам незаконной миграции - 19.06.2024, ПРАЙМ

ЛДПР запустила горячую линию по вопросам незаконной миграции

Фракция ЛДПР запустила горячую линию по вопросам незаконной миграции, на которую можно обратиться в случае обнаружения фактов коррупции, способствовавших... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T15:00+0300

2024-06-19T15:00+0300

2024-06-19T15:25+0300

лдпр

леонид слуцкий

горячая линия

https://cdnn.1prime.ru/img/82682/18/826821897_0:160:2861:1769_1920x0_80_0_0_baa62c9611a52869beb67fb749711183.jpg

МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Фракция ЛДПР запустила горячую линию по вопросам незаконной миграции, на которую можно обратиться в случае обнаружения фактов коррупции, способствовавших незаконному пребыванию иностранных граждан на российской территории. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий. По его словам, ЛДПР ежедневно получает сообщения о преступлениях мигрантов, в приемную, и в соцсети партии. Люди пишут "с просьбой помочь в возникающих конфликтах". "Мигрантов наказывают, а тех, кто разрешил им въезд в Россию, нет. Прошу всех, кто соприкоснется с подобными элементами, соприкоснётся с их преступными действиями, звонить на горячую линию ЛДПР", - сказал Слуцкий.Он также пообещал бороться с преступностью среди мигрантов и теми, кто завозит их в Россию.По словам депутата, на горячую линию ЛДПР можно обратиться всем, кто узнал, где за взятки мигранты получают работу, или выяснил имена тех, кто предоставляет мигрантам поддельные документы и кто прописывает их в "резиновые квартиры", а также тех, кто выдает поддельные сертификаты на знание русского языка.

https://1prime.ru/20240612/migranty-849104151.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

лдпр, леонид слуцкий, горячая линия