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Москвичам обещали мегаливни со смерчем

Москвичам обещали мегаливни со смерчем - 19.06.2024, ПРАЙМ

Москвичам обещали мегаливни со смерчем

Рекордные мегаливни обрушатся в четверг на Москву. Об этом агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T11:42+0300

2024-06-19T11:42+0300

2024-06-19T11:59+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Рекордные мегаливни обрушатся в четверг на Москву. Об этом агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В четверг в Центральную Россию нагрянет чрезвычайно активный холодный атмосферный фронт с волнами, который будет сопровождаться очень сильными ливнями – в разгар дня в Москве выпадет до 34-36 миллиметров осадков, что составляет почти половину всей месячной нормы осадков - 47%", — отметил он.Эксперт заметил, что в течение шести часов выпадет 33,6 миллиметра осадков, что эквивалентно нескольким стотням миллионов кубометров воды. Это может привести к подтоплению в городе.Синоптик также предупредил о граде и сильными порывами ветра до 22 м/с.Кроме того, на юго-востоке и востоке Московской области есть риск возникновения смерча. Непогода закончится к вечеру пятницы, заключил Тишковец.

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