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Суд арестовал повара по делу о массовом отравлении лобио - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Суд арестовал повара по делу о массовом отравлении лобио
Суд арестовал повара по делу о массовом отравлении лобио - 19.06.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал повара по делу о массовом отравлении лобио
Замоскворецкий суд Москвы арестовал повара Карима Норматова, который проходит как обвиняемый по делу о массовом отравлении людей салатом из службы доставки. Об... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T17:57+0300
2024-06-19T17:57+0300
происшествия
отравление
повар
фасоль
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд Москвы арестовал повара Карима Норматова, который проходит как обвиняемый по делу о массовом отравлении людей салатом из службы доставки. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Норматова меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья. Карима Норматов работал на должности повара в компании-производителе фасоли ООО "Савон-К". Он является гражданином Республики Таджикистан. Проживал и работал в городе Балашиха. Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что задержаны три человека: гендиректор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова, а также фактический руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Следствие установило, что в Москве за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились более ста человек. В Нижегородской области были госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний, а в Татарстане более десяти человек находятся в больнице, причем восемь из них — в реанимации. По данным Следственного комитета, все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен". Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек. Они почувствовали симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. С признаками ботулизма были также госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
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отравление, повар, фасоль
Происшествия, отравление, повар, Фасоль
17:57 19.06.2024
 
Суд арестовал повара по делу о массовом отравлении лобио

Суд арестовал до 15 августа повара о делу о массовом отравлении салатом

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд Москвы арестовал повара Карима Норматова, который проходит как обвиняемый по делу о массовом отравлении людей салатом из службы доставки. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Норматова меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья.
Карима Норматов работал на должности повара в компании-производителе фасоли ООО "Савон-К". Он является гражданином Республики Таджикистан. Проживал и работал в городе Балашиха.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что задержаны три человека: гендиректор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова, а также фактический руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин.
Следствие установило, что в Москве за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились более ста человек. В Нижегородской области были госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний, а в Татарстане более десяти человек находятся в больнице, причем восемь из них — в реанимации. По данным Следственного комитета, все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен".
Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек. Они почувствовали симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. С признаками ботулизма были также госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
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ПроисшествияотравлениеповарФасоль
 
 
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