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В Рыбном союзе сообщили о снижении цен на лосось

В Рыбном союзе сообщили о снижении цен на лосось - 19.06.2024, ПРАЙМ

В Рыбном союзе сообщили о снижении цен на лосось

Лосося на российском рынке достаточно, оптовые цены на него даже снизились - например, российская форель с начала года подешевела на 11%, рассказали РИА Новости | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T08:00+0300

2024-06-19T08:00+0300

2024-06-19T08:01+0300

экономика

рыбный союз

лосось

цены

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Лосося на российском рынке достаточно, оптовые цены на него даже снизились - например, российская форель с начала года подешевела на 11%, рассказали РИА Новости в Рыбном союзе. В понедельник генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко заявила, что сеть ресторанов "Тануки" поднимет цены в связи с дефицитом в России малька лосося, повышение будет в пределах уровня инфляции. Среди категорий, наиболее подверженных изменению цен, она также назвала креветки и угря. "Нехватки лососевых на российском рынке нет. В стране растут объемы аквакультурного производства форели и семги… Стабильность внутрироссийских поставок красной рыбы и частичное восстановление импорта позволило нивелировать ценовые скачки. Так, средневзвешенная оптовая цена на российскую аквакультурную охлажденную форель к началу лета 2024 года составила 1210 рублей, то есть снизилась на 11% с начала года. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост составил всего 8%", - сказали в Рыбном союзе. Подешевел и импортный лосось. Стоимость турецкой свежемороженой форели год к году снизилась на 16%. Среднемесячная цена в рублях на чилийскую свежемороженую семгу в конце весны осталась на уровне начала года, но была на 1% дешевле, чем год назад. При этом средневзвешенная цена на российскую аквакультурную охлажденную семгу с начала года увеличилась на 10%. "Объем производства аквакультурных лососевых в России в 2023 году составил около 80 тысяч тонн, увеличившись почти в 2,5 раза за последние 5 лет. При этом наибольший потенциал имеет выращивание форели, которая очень схожа с семгой по пищевым свойствам. Форель выращивают не только на Северо-Западе, но в и других регионах страны. Например, высокие темпы роста производства этой вкусной рыбы демонстрируют регионы Северного Кавказа. Северная Осетия - Алания, Дагестан и Кабардино-Балкария в прошлом году вырастили почти 15 тысяч тонн рыбы", - отметили в союзе. Там добавили, что в этом году хозяйства продолжают развивать производство. А дополнительный объем форели поступает из других стран - сейчас основные объемы семги идут из Чили, а форели — из Турции. "В январе-апреле 2024 года поставки мороженой форели из Турции выросли более чем в 3 раза, почти до 12 тысяч тонн. В том числе потому, что в этом году в долларах форель почти на 30% дешевле, чем в прошлом. Поставки охлажденной форели выросли более чем в 2 раза к январю-апрелю прошлого года, до 4,9 тысячи тонн", - уточнили в Рыбном союзе.

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рыбный союз, лосось, цены