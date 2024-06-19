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Сам все испортил. Главный "ястреб" Макрон поставил крест на поддержке Киева

Сам все испортил. Главный "ястреб" Макрон поставил крест на поддержке Киева - 19.06.2024, ПРАЙМ

Сам все испортил. Главный "ястреб" Макрон поставил крест на поддержке Киева

Проведение досрочных выборов во Франции подорвет положение Эммануэля Макрона, поставив под угрозу финансирование Украины, сообщает Bloomberg. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T09:38+0300

2024-06-19T09:38+0300

2024-06-19T09:57+0300

политика

украина

эммануэль макрон

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Проведение досрочных выборов во Франции подорвет положение Эммануэля Макрона, поставив под угрозу финансирование Украины, сообщает Bloomberg."Зреют опасения, что досрочные парламентские выборы, которые он (Макрон — прим.ред.) назначил на конец этого месяца, подорвут его позиции как одного из самых решительных сторонников Киева (и сорвут недавно озвученный им план по отправке на Украину военных инструкторов)", — сказано в материале агентства.Кроме того, планы по увеличению расходов на оборону ЕС путем коллективного финансирования вызывают сомнения, хотя и получили решительную поддержку президента Макрона.Наконец, на фоне политической нестабильности во Франции Киев может остаться без обещанных истребителей Mirage 2000-5, так как обещание об их поставке французский лидер дал за два дня до роспуска парламента.Если ультраправая партия Марин Ле Пен получит большинство и укрепит свои позиции, это будет проблемой для лидеров ЕС. Они намерены собраться в Брюсселе на следующей неделе, чтобы обсудить ужесточение противодействия "российскому давлению". Сообщается, что Макрон хотел представить свои предложения на эту тему, однако из-за нестабильности во Франции они, вероятно, будут предложены Европейской комиссией.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240612/frantsiya-849094196.html

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украина, эммануэль макрон