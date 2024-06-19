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Сам все испортил. Главный "ястреб" Макрон поставил крест на поддержке Киева
Сам все испортил. Главный "ястреб" Макрон поставил крест на поддержке Киева - 19.06.2024, ПРАЙМ
Сам все испортил. Главный "ястреб" Макрон поставил крест на поддержке Киева
Проведение досрочных выборов во Франции подорвет положение Эммануэля Макрона, поставив под угрозу финансирование Украины, сообщает Bloomberg. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T09:38+0300
2024-06-19T09:38+0300
2024-06-19T09:57+0300
политика
украина
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Проведение досрочных выборов во Франции подорвет положение Эммануэля Макрона, поставив под угрозу финансирование Украины, сообщает Bloomberg."Зреют опасения, что досрочные парламентские выборы, которые он (Макрон — прим.ред.) назначил на конец этого месяца, подорвут его позиции как одного из самых решительных сторонников Киева (и сорвут недавно озвученный им план по отправке на Украину военных инструкторов)", — сказано в материале агентства.Кроме того, планы по увеличению расходов на оборону ЕС путем коллективного финансирования вызывают сомнения, хотя и получили решительную поддержку президента Макрона.Наконец, на фоне политической нестабильности во Франции Киев может остаться без обещанных истребителей Mirage 2000-5, так как обещание об их поставке французский лидер дал за два дня до роспуска парламента.Если ультраправая партия Марин Ле Пен получит большинство и укрепит свои позиции, это будет проблемой для лидеров ЕС. Они намерены собраться в Брюсселе на следующей неделе, чтобы обсудить ужесточение противодействия "российскому давлению". Сообщается, что Макрон хотел представить свои предложения на эту тему, однако из-за нестабильности во Франции они, вероятно, будут предложены Европейской комиссией.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, эммануэль макрон
Политика, УКРАИНА, Эммануэль Макрон
Сам все испортил. Главный "ястреб" Макрон поставил крест на поддержке Киева
Bloomberg: досрочные выборы во Франции грозят подорвать поддержку Украины
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ.
Проведение досрочных выборов во Франции подорвет положение Эммануэля Макрона, поставив под угрозу финансирование Украины, сообщает
Bloomberg.
"Зреют опасения, что досрочные парламентские выборы, которые он (Макрон — прим.ред.) назначил на конец этого месяца, подорвут его позиции как одного из самых решительных сторонников Киева (и сорвут недавно озвученный им план по отправке на Украину военных инструкторов)", — сказано в материале агентства.
Кроме того, планы по увеличению расходов на оборону ЕС путем коллективного финансирования вызывают сомнения, хотя и получили решительную поддержку президента Макрона.
Наконец, на фоне политической нестабильности во Франции Киев может остаться без обещанных истребителей Mirage 2000-5, так как обещание об их поставке французский лидер дал за два дня до роспуска парламента.
Если ультраправая партия Марин Ле Пен получит большинство и укрепит свои позиции, это будет проблемой для лидеров ЕС. Они намерены собраться в Брюсселе на следующей неделе, чтобы обсудить ужесточение противодействия "российскому давлению". Сообщается, что Макрон хотел представить свои предложения на эту тему, однако из-за нестабильности во Франции они, вероятно, будут предложены Европейской комиссией.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Хаос в Европе: авантюра Макрона – удача для России