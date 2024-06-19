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В МИД Мали отметили важность стратегического партнерства с "Росатомом"
В МИД Мали отметили важность стратегического партнерства с "Росатомом" - 19.06.2024, ПРАЙМ
В МИД Мали отметили важность стратегического партнерства с "Росатомом"
Бамако считает важным стратегическое партнерство с Москвой и "Росатомом" по вопросам энергетики, заявил в интервью агентству РИА Новости министр иностранных дел | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T08:09+0300
2024-06-19T08:09+0300
2024-06-19T08:09+0300
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БАМАКО, 19 июн - ПРАЙМ. Бамако считает важным стратегическое партнерство с Москвой и "Росатомом" по вопросам энергетики, заявил в интервью агентству РИА Новости министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. Ранее началось строительство солнечной электростанции в Сананкоробе, недалеко от Бамако. Проектом реализует "дочка" "Росатома". В интервью агентству глава МИД Мали отметил, что постройка солнечной электростанции мощностью 200 МВт станет чрезвычайно важным для страны и будет способствовать укреплению ее мощностей по производству энергии. "Такой партнер, как Россия, чрезвычайно важен. "Росатом" был выбран не случайно, он был выбран из-за опыта, знаний и возможностей в этой конкретной области, и наличие стратегического партнера по такому важному вопросу чрезвычайно важно для нас, чтобы иметь возможность выполнить обязательства и добиться желаемого результата", — сказал Диоп. Он сообщил, что Бамако также планирует строить АЭС, которая в среднесрочной перспективе могла бы обеспечить автономность производства энергии и удовлетворить потребности малийской экономики и малийского населения. "Мы рады считать Россию одним из стратегических партнеров, которые работают с Мали не только по вопросам обороны и безопасности, но и в направлении укрепления экономики нашей страны", — заключил Диоп.
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россия, мали, альтернативная энергетика
Энергетика, РОССИЯ, МАЛИ, Альтернативная энергетика
В МИД Мали отметили важность стратегического партнерства с "Росатомом"
Глава МИД Мали: Бамако считает важным стратегическое партнерство с "Росатомом"
БАМАКО, 19 июн - ПРАЙМ. Бамако считает важным стратегическое партнерство с Москвой и "Росатомом" по вопросам энергетики, заявил в интервью агентству РИА Новости министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.
Ранее началось строительство солнечной электростанции в Сананкоробе, недалеко от Бамако. Проектом реализует "дочка" "Росатома". В интервью агентству глава МИД Мали отметил, что постройка солнечной электростанции мощностью 200 МВт станет чрезвычайно важным для страны и будет способствовать укреплению ее мощностей по производству энергии.
"Такой партнер, как Россия, чрезвычайно важен. "Росатом" был выбран не случайно, он был выбран из-за опыта, знаний и возможностей в этой конкретной области, и наличие стратегического партнера по такому важному вопросу чрезвычайно важно для нас, чтобы иметь возможность выполнить обязательства и добиться желаемого результата", — сказал Диоп.
Он сообщил, что Бамако также планирует строить АЭС, которая в среднесрочной перспективе могла бы обеспечить автономность производства энергии и удовлетворить потребности малийской экономики и малийского населения.
"Мы рады считать Россию одним из стратегических партнеров, которые работают с Мали не только по вопросам обороны и безопасности, но и в направлении укрепления экономики нашей страны", — заключил Диоп.
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