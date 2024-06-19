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Матвиенко поддержала идею о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ
Матвиенко поддержала идею о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ - 19.06.2024, ПРАЙМ
Матвиенко поддержала идею о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о приостановке участия российской делегации в работе ПА ОБСЕ, а также внесения выплат в данную... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T10:59+0300
2024-06-19T10:59+0300
2024-06-19T11:18+0300
политика
па обсе
валентина матвиенко
совет федерации
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о приостановке участия российской делегации в работе ПА ОБСЕ, а также внесения выплат в данную организацию. Ранее глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин рассказал о решении Румынии не выдавать визы ни одному из членов российской делегации на ПА ОБСЕ "с учетом российской агрессии на Украине". "Я поддерживаю предложение подготовить вместе с (депутатами) Госдумы решение о приостановке нашего участия в ПА ОБСЕ и соответственно, о приостановке выплат в организацию", — заявила Матвиенко в ходе заседания Совфеда.По ее словам, ПА ОБСЕ "стала ангажированной, украинизированной"."Мы пытались долго их убеждать... Последний пример — когда Румыния отказала в выдаче виз российской делегации — это та черта, дальше которой мы не будем терпеть такое отношение", — сказала спикер.Матвиенко подчеркнула, что невозможно обсуждать вопросы безопасности без участия РФ. По ее словам, от такой политики Ассамблеи "потеряет только ПА ОБСЕ", Россия продолжит работать на международных парламентских площадках."Надеюсь, это временное помутнение мозгов, которое все равно рано или поздно пройдет", — сказала она.
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па обсе, валентина матвиенко, совет федерации
Политика, ПА ОБСЕ, Валентина Матвиенко, Совет Федерации
Матвиенко поддержала идею о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ
Матвиенко поддержала предложение приостановить участие России в работе ПА ОБСЕ
МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о приостановке участия российской делегации в работе ПА ОБСЕ, а также внесения выплат в данную организацию.
Ранее глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин рассказал о решении Румынии не выдавать визы ни одному из членов российской делегации на ПА ОБСЕ "с учетом российской агрессии на Украине".
"Я поддерживаю предложение подготовить вместе с (депутатами) Госдумы решение о приостановке нашего участия в ПА ОБСЕ и соответственно, о приостановке выплат в организацию", — заявила Матвиенко в ходе заседания Совфеда.
По ее словам, ПА ОБСЕ "стала ангажированной, украинизированной".
"Мы пытались долго их убеждать... Последний пример — когда Румыния отказала в выдаче виз российской делегации — это та черта, дальше которой мы не будем терпеть такое отношение", — сказала спикер.
Матвиенко подчеркнула, что невозможно обсуждать вопросы безопасности без участия РФ. По ее словам, от такой политики Ассамблеи "потеряет только ПА ОБСЕ", Россия продолжит работать на международных парламентских площадках.
"Надеюсь, это временное помутнение мозгов, которое все равно рано или поздно пройдет", — сказала она.
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