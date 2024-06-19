https://1prime.ru/20240619/mera-849316454.html

"Последняя мера против России". Что задумали в НАТО

"Последняя мера против России". Что задумали в НАТО - 19.06.2024, ПРАЙМ

"Последняя мера против России". Что задумали в НАТО

В странах Запада одобрили план по ускоренному обучению военнослужащих ВСУ, чтобы они не уступали российской армии ни количественно, ни качественно, сообщили РИА | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T17:29+0300

2024-06-19T17:29+0300

2024-06-19T17:39+0300

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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. В странах Запада одобрили план по ускоренному обучению военнослужащих ВСУ, чтобы они не уступали российской армии ни количественно, ни качественно, сообщили РИА Новости.Отмечается, что специалистов по основным армейским направлениям будут обучать на американской базе в Висбадене в Германии. На выполнение данной цели направили 700 инструкторов.Также обучение будет продолжаться в десятках тренировочных центров в разных государствах-членах альянса. При этом руководство процессом перейдет от национальных Министерств обороны в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Тренировки военнослужащих ВСУ главным образом проводятся в Польше и ФРГ. Также есть центры в Испании, Италии, Чехии, Литве, Латвии, а часть военных тренируют на территории Украины.По данным РИА Новости, обучение производится по методикам НАТО и прежде всего в таких дисциплинах, как штурмовая тактика, бои в городской застройке, полевая медицина, действия в обороне. Также ведется обучение экипажей боевой техники. В зависимости от сложности курс обучения длится от двух недель до полутора месяцев. Самое долгое обучение у пилотов истребителей F-16, проходящих ускоренную полугодовую программу. Со ссылкой на авторов натовского плана РИА Новости отмечают, что на Западе ускоренным обучением хотят решить сразу две задачи. Во-первых, с помощью централизованной подготовки более грамотно распределять ресурсы, учебные площадки и специалистов-инструкторов. Во-вторых, обеспечить для новой системы защищенность от любой критики и контрмер со стороны экс-главы Белого дома США Дональда Трампа, если он снова займет президентский пост президента США, так как он не раз угрожал серьезно сократить помощь Киеву, в том числе и в сфере обучения военнослужащих.

https://1prime.ru/20240618/ukraina-849258074.html

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сво, нато, всу, обучение