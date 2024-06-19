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Минстрой призвал регионы контролировать цену новостроек

Минстрой призвал регионы контролировать цену новостроек - 19.06.2024, ПРАЙМ

Минстрой призвал регионы контролировать цену новостроек

Минстрой России рассчитывает, что власти регионов и муниципалитетов будут контролировать динамику цен на новостройки в рамках модернизированной программы... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T10:32+0300

2024-06-19T10:32+0300

2024-06-19T11:01+0300

минстрой рф

недвижимость

жилье

льготная ипотека

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СОЧИ, 19 июн - ПРАЙМ. Минстрой России рассчитывает, что власти регионов и муниципалитетов будут контролировать динамику цен на новостройки в рамках модернизированной программы семейной ипотеки, сказал в интервью РИА Новости на форуме недвижимости "Движение" замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин."Жилье, которое будет строится, особенно в регионах с отложенным спросом, должно быть доступным, и здесь это будет большая работа с коллегами из регионов", - подчеркнул он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам замминистра, власти в регионах и на местах должны понимать разницу между себестоимостью и инвестиционной себестоимостью, а также обращать внимание, как девелоперы работают над оптимизацией затрат для новостроек, особенно если они хотят работать с покупателями по семейной ипотеке."В каждом регионе, в каждом муниципалитете все застройщики понятны. И если мы увидим, что застройщик спекулирует на отложенном спросе, а регион ничего не делает, мы будем, наверное, менее внимательно относиться к мерам поддержки со стороны федерации для такого региона. Контроль и мониторинг цен - это задача региональных властей", - заявил Стасишин.Он добавил, что Минстрой России надеется прийти к консенсусу с Минфином по мерам поддержки в рамках модернизированной семейной ипотеки на следующей неделе, сейчас обсуждаются подходы к определению регионов, которые получат дополнительную поддержку."Ставка в 6% по семейной ипотеке будет во всех городах, если у вас есть ребенок, младше шести лет. Если у вас есть ребенок старше шести лет, то такой будет только ставка в малых городах и для индивидуального жилищного строительства. Однако если вы берете рыночную ипотеку и у вас рождается ребенок, вы можете рефинансировать ставку до 6%", - рассказал Стасишин.При этом он отметил, что сейчас Минстрой обсуждает с Минфином подходы к малым городам и регионам, которые могут получить дополнительные меры поддержки для семей с детьми старше шести дет."Если смотреть по структуре ввода, исходя из кластерного подхода, то таких регионов, где недостаточный объем предложения на рынке, порядка 42. Это наш с компанией "Дом.РФ" подход. Коллеги из Минфина видят это пока немного в более усеченной форме, но я думаю, что за следующую неделю мы придем к консенсусу", - сообщил Стасишин.Он пояснил, что в любом случае речь о городах, где сформировался отложенный спрос из-за низкой маржинальности проектов и вообще почти ничего не строилось."Мы хотим, чтобы в таких городах объем жилья увеличился минимум процентов на 30-40 в моменте и было больше предложения. Но здесь нужно очень внимательно смотреть на баланс численности населения, наличие промышленных предприятий, структуру всего бизнеса, чтобы оценивать объем отложенного спроса для того, чтобы построенное жилье покупалось", - пояснил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минстрой рф, жилье, льготная ипотека