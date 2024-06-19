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"Королей я путаю с тузами": Рябков описал ситуацию в мире словами Высоцкого

"Королей я путаю с тузами": Рябков описал ситуацию в мире словами Высоцкого - 19.06.2024, ПРАЙМ

"Королей я путаю с тузами": Рябков описал ситуацию в мире словами Высоцкого

О нынешней ситуации на международной арене можно сказать "королей я путаю с тузами", Россия постарается обеспечить, чтобы в мире не было "срывов в пропасти". Об | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T15:55+0300

2024-06-19T15:55+0300

2024-06-19T15:57+0300

политика

сергей рябков

мир

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. О нынешней ситуации на международной арене можно сказать "королей я путаю с тузами", Россия постарается обеспечить, чтобы в мире не было "срывов в пропасти". Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.Замглавы МИД выступил на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Отвечая на вопрос о том, какая ситуация сложилась на "шахматной доске" мира, он вспомнил презентацию трехмерных шахмат в рамках БРИКС. По словам дипломата, на доске творилось "нечто запредельно трудно воспринимаемое". "Я не хочу сказать, что нынешние международные отношения и международная ситуация сопоставима с трехмерными шахматами, но то, что джокеров хватает - это факт. Королей я путаю с тузами, с дебютом путаю дуплет - вот это о нынешней международной ситуации", - сказал Рябков.При этом замминистра подчеркнул, что Россия будет с юмором относиться к этой ситуациии и стараться, чтобы срывов в пропасть не было. Рябков также добавил, что иногда играет в шахматы с внуком, тот его обыгрывает."Королей я путаю с тузами, с дебютом путаю куплет" - такая фраза содержится в песне-балладе Владимира Высоцкого "Честь шахматной короны", написанной в 1972 году.

https://1prime.ru/20240522/zakharova-848393836.html

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сергей рябков, мир