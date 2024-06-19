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Мишустин призвал тщательно контролировать средства, выделенные на ОПК

Мишустин призвал тщательно контролировать средства, выделенные на ОПК - 19.06.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал тщательно контролировать средства, выделенные на ОПК

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости тщательного контроля за использованием денежных средств, которые выделяются на развитие... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T14:07+0300

2024-06-19T14:07+0300

2024-06-19T14:33+0300

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости тщательного контроля за использованием денежных средств, которые выделяются на развитие оборонно-промышленного комплекса России, чтобы предотвращать возможные нарушения."На развитие оборонно-промышленного комплекса выделяются значительные средства. Необходимо тщательно контролировать распределение и использование денежных ресурсов на каждом этапе, проверять заключенные соглашения и шире применять инструменты рискоориентированного подхода, чтобы предотвращать возможные нарушения", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.Он также подчеркнул необходимость совершенствовать качественные характеристики военной продукции, которая поставляется в зону СВО.Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ отметил необходимость строго соблюдать установленные сроки поставок вооружений и техники в зону СВО."Надо совершенствовать качественные характеристики применяемых изделий", - сказал глава кабмина.Глава кабмина так же отметил, что по ряду позиций вооружений и техники выпущено более 60% запланированной для военных нужд в зоне СВО продукции на 2024 год."Для решения задач на линии боевого соприкосновения мы продолжаем наращивать производство материально-технических ресурсов. Речь идет о вооружении, военной и спецтехники. Определены планы поставки этих образцов наших войскам. По ряду позиций уже выпущено более 60% планируемого годового объема особо востребованной продукции от планируемого годового объема", - отметил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.Мишустин подчеркнул необходимость "строго соблюдать установленные сроки и не сбавлять набранный темп".Необходимо уделять особое внимание увеличению производства на предприятиях, выпускающих компоненты для средств поражения, добавил премьер."Особое внимание надо уделять увеличению производства на предприятиях, которые выпускают компоненты для средств поражения", - сказал он.Мишустин напомнил, что президент поручил помочь завершить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ряда таких организаций."Эта работа ведется в рамках группы по реализации специального инфраструктурного проекта, который возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, в том числе в части оптимизации проектных решений, корректировки регуляторики и межведомственного согласования", - отметил Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин