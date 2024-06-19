https://1prime.ru/20240619/mishustin-849305644.html
Мишустин призвал тщательно контролировать средства, выделенные на ОПК
Мишустин призвал тщательно контролировать средства, выделенные на ОПК - 19.06.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал тщательно контролировать средства, выделенные на ОПК
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости тщательного контроля за использованием денежных средств, которые выделяются на развитие... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T14:07+0300
2024-06-19T14:07+0300
2024-06-19T14:33+0300
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости тщательного контроля за использованием денежных средств, которые выделяются на развитие оборонно-промышленного комплекса России, чтобы предотвращать возможные нарушения."На развитие оборонно-промышленного комплекса выделяются значительные средства. Необходимо тщательно контролировать распределение и использование денежных ресурсов на каждом этапе, проверять заключенные соглашения и шире применять инструменты рискоориентированного подхода, чтобы предотвращать возможные нарушения", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.Он также подчеркнул необходимость совершенствовать качественные характеристики военной продукции, которая поставляется в зону СВО.Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ отметил необходимость строго соблюдать установленные сроки поставок вооружений и техники в зону СВО."Надо совершенствовать качественные характеристики применяемых изделий", - сказал глава кабмина.Глава кабмина так же отметил, что по ряду позиций вооружений и техники выпущено более 60% запланированной для военных нужд в зоне СВО продукции на 2024 год."Для решения задач на линии боевого соприкосновения мы продолжаем наращивать производство материально-технических ресурсов. Речь идет о вооружении, военной и спецтехники. Определены планы поставки этих образцов наших войскам. По ряду позиций уже выпущено более 60% планируемого годового объема особо востребованной продукции от планируемого годового объема", - отметил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.Мишустин подчеркнул необходимость "строго соблюдать установленные сроки и не сбавлять набранный темп".Необходимо уделять особое внимание увеличению производства на предприятиях, выпускающих компоненты для средств поражения, добавил премьер."Особое внимание надо уделять увеличению производства на предприятиях, которые выпускают компоненты для средств поражения", - сказал он.Мишустин напомнил, что президент поручил помочь завершить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ряда таких организаций."Эта работа ведется в рамках группы по реализации специального инфраструктурного проекта, который возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, в том числе в части оптимизации проектных решений, корректировки регуляторики и межведомственного согласования", - отметил Мишустин.
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россия, михаил мишустин
Мишустин призвал тщательно контролировать средства, выделенные на ОПК
Мишустин: надо тщательно контролировать использование средств, выделенных на ОПК
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости тщательного контроля за использованием денежных средств, которые выделяются на развитие оборонно-промышленного комплекса России, чтобы предотвращать возможные нарушения.
"На развитие оборонно-промышленного комплекса выделяются значительные средства. Необходимо тщательно контролировать распределение и использование денежных ресурсов на каждом этапе, проверять заключенные соглашения и шире применять инструменты рискоориентированного подхода, чтобы предотвращать возможные нарушения", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
Он также подчеркнул необходимость совершенствовать качественные характеристики военной продукции, которая поставляется в зону СВО.
Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ отметил необходимость строго соблюдать установленные сроки поставок вооружений и техники в зону СВО.
"Надо совершенствовать качественные характеристики применяемых изделий", - сказал глава кабмина.
Глава кабмина так же отметил, что по ряду позиций вооружений и техники выпущено более 60% запланированной для военных нужд в зоне СВО продукции на 2024 год.
"Для решения задач на линии боевого соприкосновения мы продолжаем наращивать производство материально-технических ресурсов. Речь идет о вооружении, военной и спецтехники. Определены планы поставки этих образцов наших войскам. По ряду позиций уже выпущено более 60% планируемого годового объема особо востребованной продукции от планируемого годового объема", - отметил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
Мишустин подчеркнул необходимость "строго соблюдать установленные сроки и не сбавлять набранный темп".
Необходимо уделять особое внимание увеличению производства на предприятиях, выпускающих компоненты для средств поражения, добавил премьер.
"Особое внимание надо уделять увеличению производства на предприятиях, которые выпускают компоненты для средств поражения", - сказал он.
Мишустин напомнил, что президент поручил помочь завершить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ряда таких организаций.
"Эта работа ведется в рамках группы по реализации специального инфраструктурного проекта, который возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, в том числе в части оптимизации проектных решений, корректировки регуляторики и межведомственного согласования", - отметил Мишустин.