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В Москве сократилось число ипотечных сделок

В Москве сократилось число ипотечных сделок - 19.06.2024, ПРАЙМ

В Москве сократилось число ипотечных сделок

Управление Росреестра по Москве в январе-мае 2024 года зарегистрировало 47,9 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 7% меньше, чем за... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T09:21+0300

2024-06-19T09:21+0300

2024-06-19T09:21+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве в январе-мае 2024 года зарегистрировало 47,9 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба управления. В том числе в мае ведомство зарегистрировало 10,5 тысяч ипотек, к маю прошлого года показатель снизился на 10%, к апрелю 2024-го – на 1%, указывается в сообщении. "Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в мае 2024 года составил 77,8 миллиарда рублей – это 19,7% от общероссийского объема льготной ипотеки", – приводятся в нем слова заммэра столицы по градостроительной политике Владимира Ефимова. Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за пять месяцев снизилось на 12% – до 54,6 тысячи.

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