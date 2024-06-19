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В Москве сократилось число ипотечных сделок - 19.06.2024, ПРАЙМ
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В Москве сократилось число ипотечных сделок
В Москве сократилось число ипотечных сделок - 19.06.2024, ПРАЙМ
В Москве сократилось число ипотечных сделок
Управление Росреестра по Москве в январе-мае 2024 года зарегистрировало 47,9 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 7% меньше, чем за... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T09:21+0300
2024-06-19T09:21+0300
недвижимость
ипотека
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве в январе-мае 2024 года зарегистрировало 47,9 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба управления. В том числе в мае ведомство зарегистрировало 10,5 тысяч ипотек, к маю прошлого года показатель снизился на 10%, к апрелю 2024-го – на 1%, указывается в сообщении. "Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в мае 2024 года составил 77,8 миллиарда рублей – это 19,7% от общероссийского объема льготной ипотеки", – приводятся в нем слова заммэра столицы по градостроительной политике Владимира Ефимова. Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за пять месяцев снизилось на 12% – до 54,6 тысячи.
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ипотека, россия, москва
Недвижимость, ипотека, РОССИЯ, МОСКВА
09:21 19.06.2024
 
В Москве сократилось число ипотечных сделок

Росреестр: число ипотечных сделок в Москве за пять месяцев снизилось на семь процентов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМорозы в Москве
Морозы в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве в январе-мае 2024 года зарегистрировало 47,9 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба управления.
В том числе в мае ведомство зарегистрировало 10,5 тысяч ипотек, к маю прошлого года показатель снизился на 10%, к апрелю 2024-го – на 1%, указывается в сообщении.
"Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в мае 2024 года составил 77,8 миллиарда рублей – это 19,7% от общероссийского объема льготной ипотеки", – приводятся в нем слова заммэра столицы по градостроительной политике Владимира Ефимова.
Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за пять месяцев снизилось на 12% – до 54,6 тысячи.
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НедвижимостьипотекаРОССИЯМОСКВА
 
 
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