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МВФ открыл новый региональный центр

МВФ открыл новый региональный центр - 19.06.2024, ПРАЙМ

МВФ открыл новый региональный центр

Международный валютный фонд (МВФ) открыл региональный центр в китайском Шанхае, говорится в заявлении организации. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T11:19+0300

2024-06-19T11:19+0300

2024-06-19T11:19+0300

экономика

китай

мвф

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) открыл региональный центр в китайском Шанхае, говорится в заявлении организации. "Международный валютный фонд и Народный банк Китая объявили сегодня об открытии нового регионального центра МВФ в Шанхае", - говорится в заявлении. Отмечается, что региональный центр МВФ в Шанхае будет служить хабом для продвижения исследований в пользу развивающихся рынков и стран со средним доходом, а также укреплять взаимодействие МВФ со странами региона. "Мы приветствуем создание регионального центра МВФ в Шанхае. Мы считаем, что Шанхайский региональный центр углубит сотрудничество между МВФ и Китаем, улучшит обмен мнениями по макроэкономической политике и координацию между странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также поддержит региональную и глобальную финансовую стабильность", - приводятся в сообщении слова управляющего Народным банком Китая Пан Гуншэна. МВФ в настоящее время располагает 20 региональными центрами и офисами по всему миру. В Китае у фонда также есть офис в Пекине.

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китай, мвф