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Глава "Объединенных пивоварен" призвал устранить "пивные напитки"

Глава "Объединенных пивоварен" призвал устранить "пивные напитки" - 19.06.2024, ПРАЙМ

Глава "Объединенных пивоварен" призвал устранить "пивные напитки"

Президент компании "Объединенные пивоварни" (ОПХ) Ораз Дурдыев рассказал в интервью РИА Новости, что она выступает против существования в России категории... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T08:28+0300

2024-06-19T08:28+0300

2024-06-19T08:28+0300

экономика

россия

пивные напитки

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент компании "Объединенные пивоварни" (ОПХ) Ораз Дурдыев рассказал в интервью РИА Новости, что она выступает против существования в России категории "пивные напитки", которая была "искусственно создана" в 2012 году. "Игроки пивоваренного рынка всегда находились и находятся в диалоге с государством. Одной из тем обсуждения является пограничная категория "пивных напитков", которая была искусственно создана в 2012 году. Уже тогда мы активно выступали против ее появления и продолжаем настаивать на ее ненужности", - объяснил он. Дурдыев подчеркнул, что в России пивом формально считается только продукт, состоящий из классических ингредиентов - ячменного солода, воды, хмеля и пивных дрожжей, а любые вкусовые добавки сразу выводят продукт из этой категории. Как пример - бельгийское пшеничное пиво или мексиканское, которое варится на кукурузе, но, по его словам, пивом в РФ не считается. "Пиво всегда остается пивом, будь оно темным или белым, банановым или шоколадным, на пшенице или кукурузе. Можно, допустим, обозначать его как "специальное", если в процессе производства используются какие-то дополнительные ингредиенты и вкусовые добавки. Но очень странно называть это пивным напитком", - сказал президент ОПХ. До этого, в конце апреля, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз выразил агентству мнение, что производители алкогольных коктейлей начнут массово менять рецептуру слабоалкогольных напитков из-за повышения акцизов на подобную продукцию. Так, например, согласно реестру Росаккредитации, Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" в апреле уже получил декларации о соответствии на коктейли "Джин-тоник" и "Гленморрис со вкусом виски-кола", которые производитель планирует выпускать как пивные напитки крепостью 7%. При этом в торговых сетях эти напитки продаются как коктейли крепостью 9%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 июня в 10.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пивные напитки