https://1prime.ru/20240619/nato-849288047.html

Ядерный колокол уже звучит. НАТО не остановится, но на нее есть управа

Ядерный колокол уже звучит. НАТО не остановится, но на нее есть управа - 19.06.2024, ПРАЙМ

Ядерный колокол уже звучит. НАТО не остановится, но на нее есть управа

Политика НАТО, выделяющая Москву и Пекин как главные угрозы прибыльна и Запад от нее не откажется, какой бы эскалацией это ни грозило, но есть и те, кому под... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T09:55+0300

2024-06-19T09:55+0300

2024-06-19T09:55+0300

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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Политика НАТО, выделяющая Москву и Пекин как главные угрозы прибыльна и Запад от нее не откажется, какой бы эскалацией это ни грозило, но есть и те, кому под силу остановить милитаристский угар Запада, пишет Advance.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому изданию Telegraph заявил, что в настоящее время идут дискуссии по вопросу размещения дополнительного ядерного оружия на фоне "растущей угрозы России и Китая". По его словам, ядерные ракеты должны быть приведены в состояние "готовности". Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Я не буду вдаваться в оперативные детали того, сколько ядерных боеголовок будут приведены в готовность, а сколько останутся не задействованными, но мы должны обсудить эти вопросы. Вот над чем мы сейчас работаем", — сказал он.Издание отметило, что в настоящее время руководство НАТО осуществляется как корпорацией, в сотрудничестве с военно-промышленными комплексами самых мощных членов альянса и любой шаг к еще большей милитаризации считается полезным, в том числе и политика, которая выделяет Москву и Пекин как главные угрозы. От такой политики не откажутся, какой бы эскалацией она ни грозила, при этом онам может "вести только к гигантской войне, поскольку кое-кто в то же время будут видеть шансы на гигантскую прибыль".По мнению авторов материала, чем больше такие лица, как Йенс Столтенберг, запугивают людей, и чем больше последствий влечет такая политика, тем большее сопротивление возникнет. Европа и США уже подают примеры таких тенденций. Так, правые по обе стороны Атлантики уже являются случайными счастливыми бенефициарами данного сопротивления, растущего день ото дня, говорится материале.Кроме того, европейцы, в отличие от американцев, действительно могут выбрать антивоенный вариант в лице ультраправых или ультралевых, при этом большинство выберет правых и кумулятивный эффект будет заметен. Есть много способов сказать войне "нет", и европейцы ими пользуются. Может, не идеально, но они делают это, заключили авторы материала.Полную версию материла читайте на сайте ИноСМИ>>

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