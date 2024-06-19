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"Путин заставит их съесть все это". Провокация поляков разозлила турок - 19.06.2024, ПРАЙМ
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"Путин заставит их съесть все это". Провокация поляков разозлила турок
"Путин заставит их съесть все это". Провокация поляков разозлила турок - 19.06.2024, ПРАЙМ
"Путин заставит их съесть все это". Провокация поляков разозлила турок
В Польше фермеры разливают свиной навоз вдоль границы с Белоруссией, считая, что он отпугнет нелегальных мигрантов из мусульманских стран, сообщает Haber7. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T14:06+0300
2024-06-19T14:06+0300
политика
польша
навоз
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. В Польше фермеры разливают свиной навоз вдоль границы с Белоруссией, считая, что он отпугнет нелегальных мигрантов из мусульманских стран, сообщает Haber7. По словам одного из представителей движения "Национальный протест фермеров" (OOPR), которое поддерживает аграриев, недовольных политикой польского кабмина, Дамиана Муравца, из-за свиного навоза иммигранты будут держаться подальше от приграничного региона из-за своих религиозных убеждений. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Свиной навоз отобьет у них желание проходить через эти зоны", — заявил он.Действия польских фермеров возмутили читателей портала. "Лейте, сколько хотите, придет Путин — и заставит вас съесть все это", – написал один из них в комментариях к материалу."Продолжайте в том же духе, Россия с вами разберется", — добавил другой."По их мнению, это логичные действия, потому что у них нет никакой логики. Даже амебы умнее. Очевидно же!", — заключил третий.Полную веhсию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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польша, навоз
Политика, ПОЛЬША, навоз
14:06 19.06.2024
 
"Путин заставит их съесть все это". Провокация поляков разозлила турок

Haber7: в Польше разливают свиной навоз вдоль границы, чтобы отпугнуть мигрантов

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. В Польше фермеры разливают свиной навоз вдоль границы с Белоруссией, считая, что он отпугнет нелегальных мигрантов из мусульманских стран, сообщает Haber7.
По словам одного из представителей движения "Национальный протест фермеров" (OOPR), которое поддерживает аграриев, недовольных политикой польского кабмина, Дамиана Муравца, из-за свиного навоза иммигранты будут держаться подальше от приграничного региона из-за своих религиозных убеждений.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Свиной навоз отобьет у них желание проходить через эти зоны", — заявил он.
Действия польских фермеров возмутили читателей портала. "Лейте, сколько хотите, придет Путин — и заставит вас съесть все это", – написал один из них в комментариях к материалу.
"Продолжайте в том же духе, Россия с вами разберется", — добавил другой.
"По их мнению, это логичные действия, потому что у них нет никакой логики. Даже амебы умнее. Очевидно же!", — заключил третий.
Полную веhсию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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