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Мексика ожидает финансовую нестабильность в США после выборов

Мексика ожидает финансовую нестабильность в США после выборов - 19.06.2024, ПРАЙМ

Мексика ожидает финансовую нестабильность в США после выборов

Следующее правительство Мексики получит в наследство от действующего здоровые государственные финансы, что позволит защитить экономику от... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T20:08+0300

2024-06-19T20:08+0300

2024-06-19T20:08+0300

нестабильность

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выборы в сша

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МЕХИКО, 19 июн — ПРАЙМ. Следующее правительство Мексики получит в наследство от действующего здоровые государственные финансы, что позволит защитить экономику от финансово-экономической нестабильности, которая может начаться в США после президентских выборов в ноябре, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. "Политика корректировки (которую проводят новые правительства - ред.) действительно оказывает влияние, и, когда дело доходит до экономики США, она действительно влияет на мир, а у нас тесные экономические отношения, мы торговые партнеры... может существовать некоторый фактор финансово-экономической нестабильности, и именно поэтому мексиканская экономика должна быть защищена, и нет лучшего способа, чем оставить запасы для тех, кто собирается управлять экономикой и экономической политикой в будущем", - сказал Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции в Национальном дворце. Политик уточнил, что финансовый блок правительства Мексики успешно работает над тем, чтобы сократить рост государственной задолженности, а освободившиеся при этом 600-700 миллиардов песо (32-38 миллиардов долларов) иметь в качестве резерва. "Рассчитываем, что мы не будем к нему прибегать, но действовать нужно заблаговременно, прежде всего когда речь о выборах в США", - добавил Лопес Обрадор. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Джо Байден, и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп.

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нестабильность, финансы, сша, выборы в сша, мексика