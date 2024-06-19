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США отменили встречу высокого уровня с Израилем из-за Нетаньяху, пишут СМИ - 19.06.2024, ПРАЙМ
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США отменили встречу высокого уровня с Израилем из-за Нетаньяху, пишут СМИ
США отменили встречу высокого уровня с Израилем из-за Нетаньяху, пишут СМИ - 19.06.2024, ПРАЙМ
США отменили встречу высокого уровня с Израилем из-за Нетаньяху, пишут СМИ
Белый дом решил не проводить запланированную на четверг встречу высокого уровня между США и Израилем после видеообращения израильского премьера Биньямина... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T09:05+0300
2024-06-19T09:45+0300
политика
сша
израиль
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Белый дом решил не проводить запланированную на четверг встречу высокого уровня между США и Израилем после видеообращения израильского премьера Биньямина Нетаньяху по поводу отказа в поставках оружия. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников. Нетаньяху в своем видеообращении назвал "немыслимым" тот факт, что Белый дом в течение последних пары месяцев отказывал Израилю в поставках оружия и боеприпасов, а также выразил надежду, что США пересмотрят свою позицию. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИзраильский и американский чиновники рассказали порталу, что высокопоставленные советники президента США Джо Байдена были "вне себя от злости" из-за видео, о чем советник президента США Амос Хохштейн передал лично Нетаньяху. Два осведомленных израильских чиновника сообщили порталу, что Хохштейн заявил Нетаньяху, что обвинения в видео были "безосновательными и дерзкими". Axios также сообщил, что ключевые советники Байдена отменили стратегический диалог по Ирану, который должен был включать многочасовые встречи с участием чиновников Госдепартамента, Пентагона и спецслужб США, а также их израильских коллег. Два чиновника из США рассказали порталу, что встреча была отменена для того, чтобы подать властям Израиля сигнал по поводу видео премьера. Еще один американский чиновник рассказал Axios, что встреча была не отменена, а отложена "из-за проблем с расписанием". По словам израильских чиновников, советник по нацбезопасности США Джейк Салливан еще встретится со своим израильским коллегой Цахи Анегби, который уже поехал в США, а министр обороны Израиля Йоав Галант также планирует посетить США в начале следующей недели. Ранее портал Walla со ссылкой на нескольких осведомленных чиновников в США и Израиля сообщил, что спецслужбы двух стран анализируют новую информацию о компьютерном моделировании, недавно разработанном иранскими учеными, которое может быть использовано в том числе для исследований и разработок в области ядерного оружия. Предполагалось, что высокопоставленные американские и израильские официальные лица встретятся в четверг в Белом доме на заседании двусторонней стратегической рабочей группы, чтобы обсудить состояние иранской ядерной программы и другие вопросы. Американскую делегацию должен был возглавить Салливан, израильскую - Анегби и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер.
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сша, израиль, биньямин нетаньяху
Политика, США, ИЗРАИЛЬ, Биньямин Нетаньяху
09:05 19.06.2024 (обновлено: 09:45 19.06.2024)
 
США отменили встречу высокого уровня с Израилем из-за Нетаньяху, пишут СМИ

Axios: Белый дом отменил встречу высокого уровня с Израилем из-за слов Нетаньяху

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Белый дом решил не проводить запланированную на четверг встречу высокого уровня между США и Израилем после видеообращения израильского премьера Биньямина Нетаньяху по поводу отказа в поставках оружия. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников.
Нетаньяху в своем видеообращении назвал "немыслимым" тот факт, что Белый дом в течение последних пары месяцев отказывал Израилю в поставках оружия и боеприпасов, а также выразил надежду, что США пересмотрят свою позицию.
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Израильский и американский чиновники рассказали порталу, что высокопоставленные советники президента США Джо Байдена были "вне себя от злости" из-за видео, о чем советник президента США Амос Хохштейн передал лично Нетаньяху. Два осведомленных израильских чиновника сообщили порталу, что Хохштейн заявил Нетаньяху, что обвинения в видео были "безосновательными и дерзкими".
Axios также сообщил, что ключевые советники Байдена отменили стратегический диалог по Ирану, который должен был включать многочасовые встречи с участием чиновников Госдепартамента, Пентагона и спецслужб США, а также их израильских коллег.
Два чиновника из США рассказали порталу, что встреча была отменена для того, чтобы подать властям Израиля сигнал по поводу видео премьера. Еще один американский чиновник рассказал Axios, что встреча была не отменена, а отложена "из-за проблем с расписанием".
По словам израильских чиновников, советник по нацбезопасности США Джейк Салливан еще встретится со своим израильским коллегой Цахи Анегби, который уже поехал в США, а министр обороны Израиля Йоав Галант также планирует посетить США в начале следующей недели.
Ранее портал Walla со ссылкой на нескольких осведомленных чиновников в США и Израиля сообщил, что спецслужбы двух стран анализируют новую информацию о компьютерном моделировании, недавно разработанном иранскими учеными, которое может быть использовано в том числе для исследований и разработок в области ядерного оружия. Предполагалось, что высокопоставленные американские и израильские официальные лица встретятся в четверг в Белом доме на заседании двусторонней стратегической рабочей группы, чтобы обсудить состояние иранской ядерной программы и другие вопросы. Американскую делегацию должен был возглавить Салливан, израильскую - Анегби и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер.
Флаг США
СМИ: запасы снарядов США истощены на фоне конфликтов в Израиле и Украине
7 июня, 21:36
 
ПолитикаСШАИЗРАИЛЬБиньямин Нетаньяху
 
 
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