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Россия выйдет из парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил Слуцкий - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Россия выйдет из парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил Слуцкий
Россия выйдет из парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил Слуцкий - 19.06.2024, ПРАЙМ
Россия выйдет из парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил Слуцкий
Россия покинет парламентскую ассамблею ОБСЕ, так как условий для дальнейшей работы там нет, заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T12:03+0300
2024-06-19T12:40+0300
политика
леонид слуцкий
обсе
госдума
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Россия покинет парламентскую ассамблею ОБСЕ, так как условий для дальнейшей работы там нет, заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Мы из парламентской ассамблеи ОБСЕ будем выходить, давно пора", — сказал он. При том Слуцкий добавил, что такое решение не означает, что Россия покинет организацию. "Но что касается ее парламентской составляющей, к великому сожалению, условий для дальнейшей работы российской делегации там больше нет", - пояснил он.Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение приостановить участие российской делегации в ПА ОБСЕ. С соответствующей идеей высупил первый зампредседателя международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров.
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леонид слуцкий, обсе, госдума
Политика, Леонид Слуцкий, ОБСЕ, Госдума
12:03 19.06.2024 (обновлено: 12:40 19.06.2024)
 
Россия выйдет из парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил Слуцкий

Слуцкий заявил, что Россия будет выходить из парламентской ассамблеи ОБСЕ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОБСЕ
ОБСЕ - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Россия покинет парламентскую ассамблею ОБСЕ, так как условий для дальнейшей работы там нет, заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Мы из парламентской ассамблеи ОБСЕ будем выходить, давно пора", — сказал он.
При том Слуцкий добавил, что такое решение не означает, что Россия покинет организацию.
"Но что касается ее парламентской составляющей, к великому сожалению, условий для дальнейшей работы российской делегации там больше нет", - пояснил он.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение приостановить участие российской делегации в ПА ОБСЕ. С соответствующей идеей высупил первый зампредседателя международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
Матвиенко поддержала идею о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ
10:59
 
ПолитикаЛеонид СлуцкийОБСЕГосдума
 
 
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