https://1prime.ru/20240619/obse-849299057.html
Россия выйдет из парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил Слуцкий
Россия выйдет из парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил Слуцкий - 19.06.2024, ПРАЙМ
Россия выйдет из парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил Слуцкий
Россия покинет парламентскую ассамблею ОБСЕ, так как условий для дальнейшей работы там нет, заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T12:03+0300
2024-06-19T12:03+0300
2024-06-19T12:40+0300
политика
леонид слуцкий
обсе
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83902/13/839021330_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cfc07b6c5ffb41a86bc74830932706b4.jpg
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Россия покинет парламентскую ассамблею ОБСЕ, так как условий для дальнейшей работы там нет, заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Мы из парламентской ассамблеи ОБСЕ будем выходить, давно пора", — сказал он. При том Слуцкий добавил, что такое решение не означает, что Россия покинет организацию. "Но что касается ее парламентской составляющей, к великому сожалению, условий для дальнейшей работы российской делегации там больше нет", - пояснил он.Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение приостановить участие российской делегации в ПА ОБСЕ. С соответствующей идеей высупил первый зампредседателя международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров.
https://1prime.ru/20240619/matvienko-849293917.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83902/13/839021330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_34feaeb492862f804a2af1711d0011a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид слуцкий, обсе, госдума
Политика, Леонид Слуцкий, ОБСЕ, Госдума
Россия выйдет из парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил Слуцкий
Слуцкий заявил, что Россия будет выходить из парламентской ассамблеи ОБСЕ
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Россия покинет парламентскую ассамблею ОБСЕ, так как условий для дальнейшей работы там нет, заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Мы из парламентской ассамблеи ОБСЕ будем выходить, давно пора", — сказал он.
При том Слуцкий добавил, что такое решение не означает, что Россия покинет организацию.
"Но что касается ее парламентской составляющей, к великому сожалению, условий для дальнейшей работы российской делегации там больше нет", - пояснил он.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение приостановить участие российской делегации в ПА ОБСЕ. С соответствующей идеей высупил первый зампредседателя международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров.
Матвиенко поддержала идею о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ