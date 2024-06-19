https://1prime.ru/20240619/obse-849299057.html

Россия выйдет из парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил Слуцкий

Россия выйдет из парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил Слуцкий - 19.06.2024, ПРАЙМ

Россия выйдет из парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил Слуцкий

Россия покинет парламентскую ассамблею ОБСЕ, так как условий для дальнейшей работы там нет, заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T12:03+0300

2024-06-19T12:03+0300

2024-06-19T12:40+0300

политика

леонид слуцкий

обсе

госдума

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Россия покинет парламентскую ассамблею ОБСЕ, так как условий для дальнейшей работы там нет, заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Мы из парламентской ассамблеи ОБСЕ будем выходить, давно пора", — сказал он. При том Слуцкий добавил, что такое решение не означает, что Россия покинет организацию. "Но что касается ее парламентской составляющей, к великому сожалению, условий для дальнейшей работы российской делегации там больше нет", - пояснил он.Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение приостановить участие российской делегации в ПА ОБСЕ. С соответствующей идеей высупил первый зампредседателя международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров.

https://1prime.ru/20240619/matvienko-849293917.html

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леонид слуцкий, обсе, госдума