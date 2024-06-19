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В Сургуте женщина за деньги отговаривала от покупки Lada
В Сургуте женщина за деньги отговаривала от покупки Lada - 19.06.2024, ПРАЙМ
В Сургуте женщина за деньги отговаривала от покупки Lada
В Сургуте женщина разместила объявление на Avito с предложением отговорить за 2,5 тысячи рублей потенциального покупателя от приобретения автомобиля Lada, пишет | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T11:18+0300
2024-06-19T11:18+0300
2024-06-19T11:18+0300
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lada
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. В Сургуте женщина разместила объявление на Avito с предложением отговорить за 2,5 тысячи рублей потенциального покупателя от приобретения автомобиля Lada, пишет Telegram-канал No Limits.Отмечается, что объявление на сайте уже удалено в связи с нарушением правил сервиса.В объявлении она утверждала, что может привести аргументы, почему покупка Lada плохая идея, и объяснить, что она не стоит своих денег.Ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что российские дилеры Lada не завышают цены на автомобили и могут предложить дополнительное оборудование или услуги, но автомобиль также может быть продан без дополнительных опций в официальном салоне Lada.
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россия, lada
В Сургуте женщина за деньги отговаривала от покупки Lada
No Limits: в Сургуте женщина за 2,5 тысячи рублей отговаривала от покупки Lada
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ.
В Сургуте женщина разместила объявление на Avito с предложением отговорить за 2,5 тысячи рублей потенциального покупателя от приобретения автомобиля Lada, пишет
Telegram-канал No Limits.
Отмечается, что объявление на сайте уже удалено в связи с нарушением правил сервиса.
В объявлении она утверждала, что может привести аргументы, почему покупка Lada плохая идея, и объяснить, что она не стоит своих денег.
Ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что российские дилеры Lada не завышают цены на автомобили и могут предложить дополнительное оборудование или услуги, но автомобиль также может быть продан без дополнительных опций в официальном салоне Lada.
"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada на 61 процент