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В Сургуте женщина за деньги отговаривала от покупки Lada

В Сургуте женщина за деньги отговаривала от покупки Lada - 19.06.2024, ПРАЙМ

В Сургуте женщина за деньги отговаривала от покупки Lada

В Сургуте женщина разместила объявление на Avito с предложением отговорить за 2,5 тысячи рублей потенциального покупателя от приобретения автомобиля Lada, пишет | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T11:18+0300

2024-06-19T11:18+0300

2024-06-19T11:18+0300

россия

lada

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. В Сургуте женщина разместила объявление на Avito с предложением отговорить за 2,5 тысячи рублей потенциального покупателя от приобретения автомобиля Lada, пишет Telegram-канал No Limits.Отмечается, что объявление на сайте уже удалено в связи с нарушением правил сервиса.В объявлении она утверждала, что может привести аргументы, почему покупка Lada плохая идея, и объяснить, что она не стоит своих денег.Ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что российские дилеры Lada не завышают цены на автомобили и могут предложить дополнительное оборудование или услуги, но автомобиль также может быть продан без дополнительных опций в официальном салоне Lada.

https://1prime.ru/20240617/avto-849225459.html

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